Quadriga 2024: Swift Response, Fallschirmspringen unter Gefechtsbedingungen zum Schutz der südlichen NATO-Ostflanke

Soldatinnen und Soldaten der Division Schnelle Kräfte (DSK) sowie weiteres Unterstützungspersonal sind derzeit in Ungarn, um von dort die größte Luftlandeübung in Europa seit Bestehen der NATO im benachbarten Rumänien vorzubereiten.

Die multinationale Fallschirmsprungübung Swift Response erreicht in den nächsten Tagen ihren Höhepunkt: In der Nähe der rumänischen Städte Turda und Cincu springen rund 1.500 Fallschirmjägerinnen und Fallschirmjäger ab. Dazu gibt es drei verschiedene Landezonen, in denen sich die Soldatinnen und Soldaten nach dem Automatiksprung sammeln, um anschließend einen von Feindkräften eingenommenen Flugplatz zu befreien. Weitere Aufträge umfassen die Errichtung und den Betrieb eines vorgeschobenen Versorgungspunktes sowie die Sicherung eines Evakuierungsplatzes für Zivilisten.

Unter hoch dynamischen Gefechtsbedingungen werden Luftlandungen und Anlandungen mit Hubschraubern trainiert, um die schnelle Verlegung durchsetzungsfähiger Truppen zu demonstrieren. Neben der Verlege- und Gefechtsausbildung ist die Demonstration der Einsatzbereitschaft zur Landes- und Bündnisverteidigung an den NATO Außengrenzen das Hauptziel dieser Übung.

An Swift Response nehmen unter Führung der DSK insgesamt etwa 4.500 Soldaten aus acht Nationen teil. Aus der DSK sind rund 1.000 deutsche und 200 niederländische Fallschirmjäger beteiligt. Es kommen 200 Landfahrzeuge und 35 Hubschrauber zum Einsatz. Unter anderem stellen die Heeresflieger der DSK 14 NH90 Transporthubschrauber bereit.

Swift Response ist eine Teilübung des NATO Großmanövers Steadfast Defender 2024. Deutschland setzt mit seiner Teilnahme an Swift Response ein Zeichen der Solidarität und Verteidigungsbereitschaft an die verbündeten Nationen in Osteuropa. Der deutsche Anteil gehört zur Übungsserie Quadriga 2024. Unter Quadriga 2024 fasst die Bundeswehr mehrere Großübungen zur Verlegung von Truppen in Deutschland und im Ausland zusammen. Sie verbindet diese mit Übungsvorhaben ihrer Verbündeten über einen Zeitraum von fünf Monaten. Mehr als 12.000 Soldatinnen und Soldaten sind daran beteiligt.

Die Abschlussübung der Übungsserie Quadriga 2024 findet am 29. Mai 2024 auf dem Truppenübungsplatz Pabrade in Litauen statt.

