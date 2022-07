PIZ Heer

Verteidigungsministerin informiert sich am 13. Juli. 2022 über die Fähigkeiten der Lüneburger Aufklärer

Anlässlich ihrer Sommerreise besucht die Bundesministerin der Verteidigung, Christine Lambrecht, am 13. Juli 2022 das Aufklärungslehrbataillon 3 in Lüneburg.

Eine praktische Fähigkeitspräsentation der Aufklärer wird dabei das breitgefächerte Aufgabenspektrum des Bataillons aufzeigen. Abgerundet wird der Besuch der Bundesverteidigungsministerin mit einer Gesprächsrunde mit Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu aktuellen Herausforderungen.

Der Kernauftrag des Aufklärungslehrbataillons 3 "Lüneburg" ist es, mit seinen besonderen Fähigkeiten Informationsüberlegenheit für eine erfolgreiche Gefechtsführung zu schaffen. Dazu können Erkenntnisse lageabhängig, auftragsbezogen und bedarfsgerecht gewonnen und ausgewertet werden. Dies gilt sowohl in den Einsatzgebieten der Bundeswehr als auch für die Landes- und Bündnisverteidigung. Am Anfang des Jahres noch in der Amtshilfe eingesetzt, beginnt nun die konzentrierte Vorbereitung für den Einsatzauftrag bei MINUSMA in Mali ab dem Frühjahr 2023.

