Entschlossenes Handeln: OQ Chemicals führt umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm ein

OQ Chemicals hat auf der renommierten Branchenveranstaltung AFPM International Petrochemical Conference (USA) die Einführung eines unternehmensweiten Nachhaltigkeitsprogramms bekanntgegeben. Das Programm namens "reduce" setzt klare Zielvorgaben für OQ Chemicals, um Treibhausgasemissionen nachhaltig zu reduzieren und bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden.

"Im Jahr 2019 haben wir begonnen, unsere bisherigen Ansätze systematisch zu hinterfragen. Wir ergreifen nun die entscheidenden Maßnahmen, um Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens zu stärken", so Oliver Borgmeier, CEO von OQ Chemicals. "Mit 'reduce' stellen wir uns der Herausforderung, unsere Treibhausgasemissionen in den kommenden Jahren mit einem strategischen, unternehmensweiten Programm drastisch zu reduzieren. Unser Ziel ist klar: Wir wollen bis Mitte des Jahrhunderts ein klimaneutrales Unternehmen werden, also bis zum Jahr 2050 - oder früher", so Borgmeier.

Christoph Balzarek, Executive Vice President Corporate Development bei OQ Chemicals und globaler Programmleiter für "reduce": "Das Programm ist das Ergebnis eines bereits vor Jahren begonnenen Prozesses, der alle unsere Aktivitäten unter einem Dach bündelt. Es stellt einen gut strukturierten Ansatz dar, sowie einen klaren Fahrplan auf dem Weg zu unserem Ziel der Klimaneutralität."

"Dieses langfristige Ziel liegt rund zwei Jahrzehnte in der Zukunft, wir befinden uns aber bereits mitten in der Umsetzung", so Balzarek weiter. "Konkrete Maßnahmen für die nächsten Jahre sind klar definiert, die Zwischenziele sind in Sicht. Gegenüber dem Basisjahr 2017 wird OQ Chemicals seine Treibhausgasemissionen um 18% bis 2025 und um 30% bis 2030 reduzieren."

OQ Chemicals wird von EFESO Consulting unterstützt, einer internationalen Beratung, die auf Operations Strategy und Leistungsoptimierung spezialisiert ist. Marcia De Troyer, Vice President bei EFESO: "Weltweit sind Chemieunternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette dabei, ihren Weg zur Klimaneutralität zu definieren. In diesem Umfeld betrachten wir 'reduce' als ein sehr strukturiertes, detailliertes und damit effektives Programm. Als Ziel mag 'Mitte des Jahrhunderts' zunächst vage klingen, aber mit einem solch strukturierten und pragmatischen Ansatz wie dem von OQ Chemicals sehen wir das Ziel der Klimaneutralität bereits vor dem Jahr 2050 erreichbar."

Das "reduce"-Programm basiert auf den Standards des Greenhouse Gas Protocol und betrifft die direkten Emissionen aus der Produktion (Scope 1), Emissionen aus dem Energieverbrauch (Scope 2) sowie die indirekten Emissionen von OQ Chemicals, die beispielsweise mit Rohstoffen, mit Verarbeitung, Transport und Vermarktung der Produkte sowie mit geleasten Anlagen, erworbenen Gütern und Dienstleistungen (Scope 3) verbunden sind.

"reduce" bezieht sich auf alle emissionsrelevanten Aspekte des Unternehmens, von der Lieferkette und Beschaffung über den Betrieb bis hin zu Marketing und Vertrieb. Das Programm umfasst alle Produktionsstandorte des Unternehmens, wobei der Schwerpunkt zunächst auf den Hauptstandorten in Oberhausen (Deutschland) und Bay City (USA) liegt - Ersterer unterliegt dem Emissionshandelssystem (ETS) der Europäischen Union. "reduce" besteht aus sieben Arbeitsbereichen - den sogenannten Working Streams, darunter dem Working Stream "Breakthrough" für Innovationsstrategien und -prozesse, der dazu beiträgt, Technologiesprünge zu nutzen und erfolgreiche Pilotprojekte voranzutreiben.

Über OQ Chemicals

OQ Chemicals (vormals Oxea) ist ein weltweiter Hersteller von Oxo Intermediates und Oxo Performance Chemicals wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. OQ Chemicals beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter und ist Teil von OQ, einem integrierten Energieunternehmen mit Ursprung im Oman. OQ Chemicals verkauft seine Chemikalien in über 60 Ländern weltweit. Weitere Informationen sind unter chemicals.oq.com verfügbar.

