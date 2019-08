Presse- und Informationszentrum des Heeres

Zivile Führungskräfte in Hammelburg: Für fünf Tage Soldat sein

Hammelburg/Bayern (ots)

Eigentlich ist Ulrike Lange die Inhaberin des Weingutes "Lange Schloss Saaleck" in Hammelburg. Im Juli ist sie jedoch in die Rolle einer Soldatin geschlüpft und hat am Ausbildungszentrum Infanterie erfahren, was Soldat-sein bedeutet.

An diesem Zentrum lernen zivile Führungskräfte den Auftrag der Bundeswehr kennen. Mit Uniform und dem vorübergehenden Dienstgrad eines Oberleutnants ausgestattet, erfahren sie, nach welchen Grundlagen ein militärischer Vorgesetzter führt, erzieht, ausbildet und kämpft. "Mir ging es darum, mal hinter die Strukturen der Bundeswehr zu schauen und auch die Saaleck-Kaserne besser kennenzulernen", erklärt Lange ihre Motivation, sich zur "Dienstlichen Veranstaltung zur Information im Heer" (InfoDVag) anzumelden.

