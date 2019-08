Presse- und Informationszentrum des Heeres

Vereidigung von 600 angehenden Offizieren am 15. August

Ein Dokument

Munster/Niedersachsen (ots)

Am 15. August 2019 um 10:30 Uhr werden über 600 Offizieranwärterinnen und Offizieranwärter des 89. Offizieranwärterjahrgangs am Ausbildungszentrum Munster vereidigt. Als Gastredner wird der ehemalige Befehlshaber des Einsatz-führungskommandos, Generalleutnant a. D. Rainer Glatz, sprechen. Anschließend findet für die rund 2.500 geladenen Angehörigen ein Elterntag statt. Dabei werden Unterkünfte, Ausrüstung und Waffensysteme vorgestellt. Zu diesem besonderen Tag lädt Sie das Ausbildungszentrum Munster recht herzlich ein. Im Anschluss an das feierliche Zeremoniell haben Sie die Möglichkeit, ein Interview mit dem Kommandeur des Offizieranwärter-Bataillons 1, Oberstleutnant Arnd Kersten und Offizieranwärterinnen bzw. Offizieranwärtern zu führen.

