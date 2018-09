Generalleutnant Carsten Jacobson nach 44 Dienstjahren verabschiedet

3 weitere Medieninhalte

Lohheide/Niedersachsen (ots) - Am 30. August sind in der Niedersachsen-Kaserne fast 300 Soldatinnen und Soldaten zu Ehren von Generalleutnant Carsten Jacobson angetreten. Mit feierlichem Appell und Großem Zapfenstreich hat der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, den Kommandeur des Feldheeres, General Jacobson, in den Ruhestand verabschiedet. Generalleutnant Johann Langenegger wird sein Nachfolger.

Als Kommandeur Einsatz und Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres war Jacobson seit Juli 2015 Teil der Heeresführung des Kommandos Heer und somit wichtigster Berater des Inspekteurs des Heeres. "Im In- und Ausland eilt ihm bis heute ein außerordentlicher Ruf voraus. Einen wesentlichen Teil seiner Arbeit hat er der Zusammenarbeit mit internationalen Streitkräfte gewidmet", sagte Heeresinspekteur Vollmer in seiner Rede.

