Employer Telling

Attraktiver Arbeitgeber, nicht empfohlen

Aktuelle Employer-Telling Analyse von Arbeitgeberbewertungen der Top-50 Kliniken

Große Krankenhäuser wenig attraktiv

Köln (ots)

Große Kliniken sind als Arbeitgeber allenfalls durchschnittlich attraktiv. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Analyse der Unternehmensberatung Employer Telling, für die die kununu-Seiten von 50 großen Kliniken in Deutschland analysiert wurden. Demzufolge werden Kliniken im Durchschnitt mit 3,3 von 5 Sternen bewertet, die Weiterempfehlungsquote liegt bei 63%. Damit liegen die großen Krankenhäuser unter den kununu-Branchendurchscnnitt von 3,5.

Große Kliniken konkurrieren untereinander und mit kleineren Häusern um eindeutige Engpassgruppen auf dem Arbeitsmarkt. Der konntinuierliche Zugang zu Pflegenden, Ärztinnen und Ärzten und anderen Zielgruppen entscheidet dabei über die fachliche wie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Die Ergebnisse der aktuellen Employer Telling-Analyse zeigen jedoch: Aus der öffentlich wahrnehmbaren Sicht von Mitarbeitenden sind sie als Arbeitgeber aktuell unterdurchschnittlich attraktiv.

Wahrnehmungsschwellen bei den Top-Kliniken

Der Durchschnitt der meisten großen Arbeitgeber aus der Branche liegt bei einem Score zwischen 3,2 und 3,4 und einer Weiterempfehlungsquote von 55-70%. Große Kliniken, die unter einem Arbeitgeberbewetungs-Score von 3,3 und einer Weiterempfehlungsquote von weniger als 70% liegen, signalisieren im Talentmarkt damit auch im Vergleich mit ähnlich großen Häusern der Branche eine unterdurschnittliche Qualität als Arbeitgeber. Glänzen können Kliniken erst ab einem Score ab 3,5 und einer Weiterempfehlungsquote von über 70%. Beide Kriterien erfüllen nur zwei der 50 untersuchten Häuser. So liegt das Evangelische Klinikum Bethel (Bielefeld) bei einem Score von 4,0 und einer Weiterempfehlungsquote von 87%. "Solche Zahlen werden üblicherweise nur in Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung oder der IT-Branche erreicht," sagt Dr. Manfred Böcker von Employer Telling.

Fallhöhe zwischen Selbstdarstellung und Fremdwahrnehmung

Für die Masse der durchschnittlich bewertenen Kliniken, erst recht aber für die unterdurchschnittlich bewerteten Krankenhäuser, wird vor allem die große Fallhöhe zwischen der Selbstdarstellung auf der Karriereseite und in Stellenanzeigen einerseits und den mäßigen Bewertungsergebnissen andererseits zum Problem. So bezeichnet sich ein Klinikum auf der Karriereseite uneingeschränkt als "attraktive Adresse" für die Arbeit im Gesundheitswesen. Das Krankenhaus erreicht auf kununu jedoch nur einen eindeutig unterdurschnittlichen Score von 2,8 und eine Weiterempfehlungsquote von 40%. Das bedeutet: In den vergangenen zwei Jahren haben sechs von 10 Bewertenden den Arbeitgeber nicht empfohlen.

Kliniken als Arbeitgeber in Zeiten der Jobsuche per KI

"Bei solchen Ergebnissen knirscht es in den Köpfen von Ärztinnen und Ärzten, Pflegenden und anderen Talentgruppen, erst recht angesichts des aktuellen Trends der Jobsuche per KI", berichtet Böcker. Früher mussten Jobsuchende viel klicken, um nicht nur Infos aus der Eigenkommunikation von Arbeitgebern zu erhalten, sondern auch Einsicht in Bewertungen nehmen und beides miteinander vergleichen zu können. Heute bekommen sie in der KI-gestützten Jobsuche bei Google, ChatGPT oder anderen Anbietern beide Quellen mit einer einzigen Frage präsentiert. "Je größer die Fallhöhe zwischen den Eigenbehauptungen der Kliniken und deren Arbeitgeberbewertungen, desto unglaubwürdiger stehen sie aktuell da," sagt Böcker.

Über Employer Telling

Employer Telling ist die Unternehmensberatung für Arbeitgeberattraktivität mit Sitz in Köln. Das Unternehmen macht Arbeitgeber im KI-Zeitalter sichtbar. Hinter Employer Telling stehen die beiden Kommunikationsberater Sascha Theisen und Dr. Manfred Böcker. In den vergangenen Jahren hat Employer Telling immer wieder durch umfangreiche Studien zur Arbeitgeberkommunikation auf sich aufmerksam gemacht, zuletzt mit einer Studie zum Antwortverhalten auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu. Employer Telling firmiert seit Januar 2020 unter dem Dach der Böcker Theisen Consult GmbH & Co. KG als eingetragene Marke.

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