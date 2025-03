Employer Telling GbR

Das große Schweigen deutscher Arbeitgeber

Aktuelle Studie wertet 3,44 Millionen Arbeitgeberbewertungen aus - neun von zehn Unternehmen ignorieren Mitarbeiterfeedback

Ein Großteil der deutschen Unternehmen ignoriert das Feedback ihrer Mitarbeitenden. Hintergrund: 90,3% der Arbeitgeber lassen ihre Bewertungen auf der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu komplett unbeantwortet. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Analyse der Unternehmensberatung Employer Telling, für die 3,44 Millionen Bewertungen von nahezu 300.000 Unternehmen ausgewertet wurden. Insgesamt bleibt bei 79,8% aller Bewertungen eine Reaktion der Unternehmen aus. Selbst bei Arbeitgebern, die mindestens 50 kununu-Bewertungen verzeichnen und damit eine relevante Wahrnehmung auf der Plattform besitzen, bleiben nahezu drei Viertel der Bewertungen (72,1%) unbeantwortet.

"Wissenschaftliche Studien zeigen: Arbeitgeberantworten auf Bewertungen werden von mehr als 80% aller kununu-Nutzenden gelesen. Vor diesem Hintergrund ist die ignorante Haltung so vieler Arbeitgeber gegenüber ihrem Mitarbeiterfeedback erschreckend. Sie zeigt: Vielen Arbeitgebern fehlt das Ohr für die eigenen Mitarbeiter sowie das Gespür dafür, was die Mitlesenden für Rückschlüsse auf ihr Arbeitgeberimage ziehen", so Sascha Theisen von Employer Telling zu den Studienergebnissen. Um den Umgang mit Mitarbeiterfeedback in der Tiefe zu analysieren, grenzten die Arbeitsmarktexperten die Stichprobe auf die Arbeitgeber ein, die mindestens 50 Bewertungen auf kununu erhalten haben und schon alleine aufgrund dieser Anzahl das Thema verstärkt wahrnehmen müssten. In diesem Kontext analysierten sie immer noch 2,06 Millionen Bewertungen von 10.747 Arbeitgebern aus 34 Branchen. Das Ergebnis: Auch diese Unternehmen kamen auf eine Antwortquote von nur 27,9%. Auffällig unterdurchschnittlich unterwegs sind dabei die DAX40-Unternehmen, die gemeinsam eine durchschnittliche Antwortquote von 22,9% umsetzen. Insgesamt werden die 40 wichtigsten Unternehmen Deutschlands fast 90.000 Mal auf kununu bewertet.

Handwerk und Hotelbranche sticht Automobilbranche aus

Die höchsten Antwortquoten verzeichnen indes Branchen, die nicht unbedingt auf den Spitzenplätzen zu erwarten gewesen wären. So antworten Arbeitgeber aus der Hotelsparte mit einer weit überdurchschnittlichen Quote von 42,5%. Auf den weiteren Plätzen folgen Steuerberatungen (36,2%), Handwerksbetriebe (35,2%) sowie Handelsunternehmen (35,0%). Auf den letzten Plätzen des Branchenrankings landen Automobilunternehmen (21,0%), Verwaltungs- und Administrationsorganisationen (18,6%), Forschungseinrichtungen (13,3%) und Sport- und Beauty-Unternehmen (8,1%). "Gerade die Automobilindustrie, die sich als eine der deutschen Schlüsselindustrien derzeit in einem beispiellosen Veränderungsprozess befindet, sollte ihr Ohr nah an der Stimme ihrer Belegschaften haben, um darüber ein Gespür für Stimmungen und Trends in den eigenen Reihen zu entwickeln. Unsere Zahlen zeigen allerdings, dass diese Chance derzeit nicht genutzt wird", sagt Dr. Manfred Böcker von Employer Telling.

Je schlechter die Bewertung, desto stummer die Arbeitgeber

Ein weiteres Ergebnis der Employer Telling-Analyse lässt aufhorchen, weil es fehlende Kritikfähigkeit deutscher Arbeitgeber offenbart. "Je kritischer die Bewertungen der Mitarbeitenden sind, desto geringer fällt die Antwortquote der Arbeitgeber aus. Anders ausgedrückt: Den Arbeitgebern fällt es schwer sich Kritik zu stellen. Viel lieber möchten sie diese wegschweigen", so Sascha Theisen. Die Zahlen hinter dieser Einschätzung sind deutlich: Bei Bewertungen, die auf der im Internet üblichen Fünf-Sterne-Skala nur 1 bis maximal 2 Sterne erreichen, liegt die Antwortquote bei gerade einmal 3,4%. Bei 2 bis 2,5 Sternen steigt sie auf immer noch geringe 7,7%. Werden umgekehrt aber beispielsweise 4,5 bis 5 Sterne, also die Höchstwertung, in den Bewertungen vergeben, steigt die Antwortquote der Unternehmen auf weit überdurchschnittliche 41,9%. "Deutsche Arbeitgeber sind gut darin, sich brav für positives Feedback zu bedanken. Es fällt ihnen dagegen schwer, Farbe zu bekennen, wenn sie kritisiert werden. Souveränität, Kritikfähigkeit und Gelassenheit im Umgang mit Bewertungen sehen anders aus", so Dr. Manfred Böcker.

ÜBER DIE STUDIE

Für die Employer-Telling-Studie wurden insgesamt 3,44 Millionen kununu-Bewertungen von 299.797 Arbeitgebern ausgewertet. Diese Gesamtheit aller Bewertungen wurde herangezogen, um die allgemeine Dialogbereitschaft deutscher Arbeitgeber auf kununu zu ermitteln. Für eine tiefergehende Analyse wurden im nächsten Schritt nur die Arbeitgeber ausgewertet, die mindestens 50 kununu-Bewertungen erhalten haben, um so die Ergebnisse für die Unternehmen einschätzen zu können, die das Thema Arbeitgeberbewertungen aufgrund einer relevanten Bewertungsanzahl auf dem Aufmerksamkeitsradar haben sollten. Nach dieser Eingrenzung analysierten die Studieninitiatoren immer noch 2,06 Millionen Bewertungen von 10.747 Unternehman aus 34 Branchen.

Über EMPLOYER TELLING

Employer Telling ist die Unternehmensberatung für Arbeitgeberattraktivität mit Sitz in Köln. Die Berater erforschen ihre Beratungsfelder seit Jahren mittels aufwändiger empirischer Forschung. Bereits im Jahr 2015 erschien "Club der Gleichen - eine Analyse der Karriere Webseiten der DAX30". Mit "Employer Telling - Edition Stellenanzeigen" folgte 2016 eine Sprachanalyse von 120.000 Stellenanzeigen. 2018 veröffentlichte Employer Telling mit "Arbeitgeber im Kandidatendialog", die erste umfassende Analyse des Dialogverhaltens deutscher Arbeitgeber auf der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu. Letztlich folgte 2019 eine Analyse der Pressearbeit deutscher Arbeitgeber. Employer Telling firmiert seit Januar 2020 unter dem Dach der Böcker Theisen Consult GmbH & Co. KG als eingetragene Marke.

