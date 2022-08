AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Dr. Rainer Balzer MdL: Ravensburger Kotau ist absurd!

Stuttgart (ots)

"Zehn kleine Negerlein, Pippi Langstrumpf, jetzt Winnetou - der Ravensburger Kotau vor dem Zeitgeist zeigt, dass deutsche Verlage zu woken Vorfeldinstitutionen von Linken und Grünen mutieren". Mit diesen Worten kritisierte Baden-Württembergs kulturpolitischer AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL die Mitteilung, dass "Ravensburger" die Auslieferung des Lizenztitels "Winnetou" stoppen und ihn aus dem Programm nehmen will. "Der Verlag spricht ernsthaft von einem 'Fehler' und will 'in Zukunft Angebote noch kritischer auf sensible Themen prüfen'. Ein Angebot übrigens, dessen filmische Adaption 'Der junge Häuptling Winnetou' von der Deutschen Film- und Medienbewertung FBW als 'besonders wertvoll' eingestuft und vom FilmFernsehFonds Bayern mit der Höchstsumme von 950.000 Euro unterstützt wurde. Und dann reichen 180 Kommentare mit Vorwürfen a la 'Romantisierung von Völkermord' oder Reproduktion 'rassistischer Stereotype', die 'ihren Ursprung im Kolonialismus' hätten, um den Verlag einknicken zu lassen. Das ist absurd."

Erwachsene sollten ihren Kindern nicht mehr von den Geschichten ihrer Kindheit oder ihren Karnevalskostümen erzählen - es könnte herauskommen, dass sie rassistisch waren, ärgert sich Balzer. "Es ist schlichtweg beunruhigend, wie eine dauerbetroffene Minderheit sich zum Hüter der Korrektheit aufschwingt. Wo kommen wir denn hin, wenn ein so namhafter Verlag sich von so einem ebenso moralistischen wie argumentlosen Shitstürmchen beugt - welches Buch, welcher Verlag ist als nächstes dran? Da brummelt der Verlag von Worthülsen wie 'Fairness, Gemeinsamkeit, Vielfalt' und versichert, dass 'kulturelle Aneignung' bei ihm keinen Platz hätte. Dann muss er den Band 'Feuerwehr' seiner 'Wieso? Weshalb? Warum?'-Reihe auch zurückziehen, weil er nicht von einem Feuerwehrmann geschrieben wurde? Kultur ist ein Prozess, der vom Austausch lebt - Kulturtransfer gehört zum Menschsein, in allen Kontexten und auf allen Seiten. Das nennt man Inspiration und nicht Aneignung. Die AfD wird sich diesem Unsinn energisch entgegenstellen."

