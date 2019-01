Einladung an alle baden-württembergischen Parlamentarier zur morgigen "Mahnwache gegen Gewalt" der AfD-Landtagsfraktion in Stuttgart

Stuttgart (ots) - Zu ihrer "Mahnwache gegen Gewalt", die am morgigen Mittwoch, 9. Januar 2019, 16.30 Uhr, auf dem Schloßplatz in Stuttgart vor der "Commerzbank" (70173 Stuttgart, Königstraße 11) anlässlich des Anschlags auf den Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz abgehalten wird, laden die Abgeordneten der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg ausdrücklich auch die Landtagsabgeordneten von CDU, FDP, SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein. Nach Auffassung der baden-württembergischen AfD-Abgeordneten könnten die Volksvertreter aller im Stuttgarter Landtag vertretenen Parteien damit zeigen, dass sie gewillt sind, ihren heute geäußerten Worten der Verurteilung von Gewalt auch Taten folgen zu lassen. Die Teilnahme an der "Mahnwache gegen Gewalt" am morgigen Mittwoch steht selbstverständlich nicht nur den baden-württembergischen Landtagsabgeordneten, sondern allen Bürgern offen, die gegen jede Form von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung eintreten und dies auch öffentlich dokumentieren möchten.

