Wasser marsch an unseren Schulen! - Startschuss für das Präventionsprojekt "Wasserschulen" im Rahmen des Bündnisses "Gesunde Erde. Gesunde Kinder." der fit4future foundation in München

München (ots)

Anmoderation:

Morgens gegen zehn Uhr auf unseren Schulhöfen: Die Kinder strömen aus den Klassenzimmern, toben herum, spielen Fangen und Fußball oder erzählen sich aufgeregt von ihren Erlebnissen am Wochenende. Nur eines tun sie leider viel zu wenig: Trinken. Tatsächlich hat eine Studie im Auftrag des "Forums Trinkwasser e.V." ergeben, dass Kinder - insbesondere Grundschulkinder - zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen. Demnach trinkt rund ein Viertel aller Kinder in der Schule nichts oder nur sehr wenig. Und auch schon beim Frühstück verzichtet mehr als jedes achte der befragten Schulkinder auf ein Getränk. Das Projekt "Wasserschulen" im Rahmen des Bündnisses "Gesunde Erde. Gesunde Kinder", umgesetzt von der fit4future foundation, will dem gezielt entgegenwirken. In der Grundschule an der Lehrer-Wirth-Straße in München fand heute (24.10.) der bundeweite Kickoff der Initiative satt. Mit dabei: Eckart von Hirschhausen. Der Arzt und TV-Moderator erläuterte, warum ausreichende Flüssigkeitszufuhr gerade für Schulkinder so wichtig ist:

O-Ton Eckart von Hirschhausen

Ich habe ja als Arzt in der Kinder-Neurologie und -Psychiatrie gearbeitet und es ist verrückt: Ausgerechnet unser Hirn ist ja das Organ mit dem höchsten Wasseranteil. Und deshalb merken wir auch da als allererstes, wenn wir zu wenig getrunken haben, dass wir müde, werden leistungsfähig werden. Warum gehen die Kinder in die Schule? Damit sie was lernen! Und das geht nur mit einem gut gewässerten Körper und einem Hirn, dass in Wasser schwimmt. (0:24)

Und genau hier setzen die "Wasserschulen" an: Ziel des Projektes, für das in der ersten Projektphase bundesweit 85 Wasserschulen geplant sind, ist es, den Kindern zu zeigen, wie gut Leitungswasser für die Gesundheit ist. Aber nicht nur das: Die Schülerinnen und Schüler werden auch dafür sensibilisiert, wie wichtig Wasser für unseren Planeten ist und warum verantwortungsvoll mit der Ressource umgegangen werden sollte. Malte Heinemann, Geschäftsführer der fit4future foundation Deutschland:

O-Ton Malte Heinemann

Wir kümmern uns seit vielen, vielen Jahren in Deutschland um das gute, gesunde Aufwachsen von jungen Menschen. Und die Logik ist für uns einfach weiterhin mit Projekten in die Schulen zu gehen. Deswegen ist es uns wichtig, Trinkwasserspender in den Schulen zu etablieren, um den Kindern den Umgang mit Wasser nahezubringen. Wir kriegen einen leitungsgebundenen Trinkwasserspender, in dem eine Tab Watch eingebaut ist. Diese Tab Watch kommuniziert mit einem Screen, den wir da anbringen. Und der rechnet den Kindern vor, wie viel wir Wasser trinken, wie viel CO2 wir nicht verbrauchen, wie viel Müll wir sparen und wie viele Flaschen wir einsparen. Das ist eigentlich so der Clou für die Kinder, dass sie sehen, wie die Wirkung ist, was sie da tun. Und die Lehrer kriegen Infos über ein Kompetenzzentrum, worauf sie zugreifen können. Aber was wir auch machen werden, ist, die Schulen untereinander zu vernetzen, sodass man sich austauschen kann. (0:46)

Das "Wasserschulen"-Projekt wendet sich an die Klassen 1 bis 4 von Grund- und Förderschulen in sozialen Brennpunkten. Gefördert wird das Vorzeigeprojekt von der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." unter der Charity-Leitung von Wolfram Kons. Und der zeigte sich bei der heutigen Eröffnung der ersten Wasserschule in München sichtlich stolz und glücklich:

O-Ton Wolfram Kons

Wasser nach ganz Deutschland zu bringen, das ist für uns in den Schulen ein ganz großes Thema. Und ich würde mal sagen, wir stehen jetzt hier an der Quelle. Hier geht's los. Das ist der erste Tropfen, der hoffentlich zu einem großen Strom wird, damit wir die Kinder dazu bekommen, dass sie am Tag mindestens 1 Liter Wasser trinken. Denn gerade für die Kinder ist das ja eine wahnsinnig wichtige Entwicklung, was im Wasser für die Knochen oder Muskeln drin ist. Und wir müssen das Wasser den Kindern auch ein bisschen verkaufen, dass das auch ganz gut schmecken kann. Gerade wenn es aus so einem tollen Spender kommt, ist das ja auch viel attraktiver. Und wenn die Kinder das selbst zapfen können, ist das ja auch viel aufregender, als wenn ich jetzt einfach nur sage, jetzt trink mal ein Wasser. Das ist etwas, was mich sehr glücklich macht. Es ist wie gesagt der erste Tropfen, aber ich hoffe, es wird ein großer Strom daraus. (0:45)

Für die teilnehmenden Schulen ist das Projekt ein Glücksfall. Es animiert Kinder nicht nur dazu, mehr Wasser zu trinken, sondern informiert die Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Kindergesundheit. Tanja Hofmann, Rektorin der Grundschule an der Lehrer-Wirth-Straße, findet nur lobende Worte für die "Wasserschulen"-Aktion:

O-Ton Tanja Hofmann

Ich bin total glücklich, weil ich es wahnsinnig wichtig finde, Gesundheitserziehung möglichst früh zu starten und dazu trägt es ja eindeutig bei als Baustein für eine gesunde Lebensweise. Ich finde es aber auch wahnsinnig wichtig die Kinder gleich für die Ressource Wasser zu sensibilisieren. Also auch nicht nur, dass es Wasser gibt, sondern auch wie wichtig es ist, Wasser zu schützen. Die ersten positiven Effekte sind schon zu verzeichnen: Die Kinder sind deutlich interessierter an den Themen rund um Wasser und bringen auch jetzt schon wesentlich weniger Getränke von zu Hause mit, die teils ja doch sehr ungesund waren und nutzen den Wasserspender zunehmend. (0:39)

Aber nicht nur die Schulleiterin ist begeistert, auch die Kids finden das "Wasserschulen-Projekt" richtig cool:

O-Ton Umfrage unter Schülerinnen und Schülern

Das ist gut für die Gesundheit und wir bestehen auch zu 70 Prozent aus Wasser. Und zum Beispiel, wenn du irgendwie Durstlöcher trinkst, Saft oder so, da ist viel, richtig viel Zucker drin, dann kann auch Karies und so kommen. / Dann kann man besser für den Unterricht zuhören und man kann besser schlafen. Und mit Wasser hat man mehr Gesundheit und es wird halt besser und besser für den Körper. / Wenn wir Wasser trinken, dann werden wir nicht in der Schule müde. / Mit Wasser spart man CO2 und es ist gesund und es ist gut für die Muskeln. (0:36)

Abmoderation:

Wasser marsch an unseren Schulen! In München fand heute der bundesweite Kickoff für das Projekt "Wasserschulen" im Rahmen des Aktionsbündnisses "Gesunde Erde. Gesunde Kinder" statt. Alle Infos zum Projekt gibt es unter www.gesunde-erde-gesunde-kinder.de

