Kirsten Eickhoff-Weber: 25 Jahre erfolgreiche Arbeit für unsere ländlichen Räume

Im Namen meiner Fraktion gratuliere ich der Akademie für ländliche Räume ganz herzlich zu Ihrem 25-jährigen Bestehen. Durch die hervorragende Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen Politik, Kommunen, Verwaltung und Planer verlässliche und konkrete Hilfestellung. Dadurch leistet die Akademie einen unverzichtbaren Beitrag, wenn es um die nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume geht.

Die Neuausrichtung hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft, die ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich rentabel ist, wird in den ländlichen Räumen für Arbeit, Einkommen sowie eine lebendige Kulturlandschaft sorgen. Die Schönheit des Landes, die Vielfalt der Arten und die besondere Qualität der Lebensmittel im echten Norden werden das Markenzeichen Schleswig-Holsteins. Mit der Digitalisierung sind viele Chancen für die ländlichen Räume verbunden. Schon heute sehen wir in einigen Regionen die Renaissance des Trends "Raus aufs Land".

Damit das gelingt, müssen wir gute Bedingungen ermöglichen: verlässliche Breitbandversorgung, bezahlbarer Wohnraum, moderne Mobilität, stabile medizinische Versorgung und Pflege, verlässliche Kinderbetreuung, gute Bildung und erfrischende Kultur. Die Akademie der ländlichen Räume spielt bei dieser Entwicklung eine zentrale Rolle: Als Ideenschmiede, Ratgeber aber auch wichtiger Netzwerkpartner. Wir müssen ihre Arbeit ideell und finanziell weiter unterstützen, so dass die Vernetzung im Bund und in Europa und ihre Präsenz in Schleswig-Holstein gesichert wird.

Ich wünsche allen Engagierten für die kommenden Herausforderungen Zuversicht, Gestaltungswille und Entscheidungsfreude getragen von den Handelnden in den ländlichen Räumen.

