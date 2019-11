Tokio-Hotel-Drummer baut sein eigenes Heim / Gustav Schäfers Baustelle

Brillux GmbH & Co. KG

Gustav Schäfer, Schlagzeuger der Band Tokio Hotel, ist in Magdeburg unter die Häuslebauer gegangen. Dabei lässt er sich, vom Rohbau bis zum einzugsfertigen Haus, auf YouTube über die Schulter schauen. Im Musiker steckt ein Gestaltungsliebhaber - die sechsteilige Videoserie beweist es.

Bungalow mit großer Küche, Wohn- und Essbereich sowie Schlaf- und Kinderzimmer - das klingt nach einem vertrauten Zuschnitt für eine dreiköpfige Familie. Hellhörig wird man erst, wenn man im Grundriss auf den Eintrag "Musikzimmer" trifft. Ohne das geht es bei Drummer Gustav natürlich auch im bodenständigen neuen Heim nicht. Wo sonst sollten die vielen Preise und Auszeichnungen einen würdigen Platz finden, den sich der mittlerweile 31-Jährige mit Tom, Bill und Georg von Tokio Hotel für über zehn Millionen verkaufte Tonträger erspielt hat? Eben.

"Geflasht" von Profi-Gestaltung

In den "Making of"-Videos zu seinem neuen Haus zeigt Gustav Schäfer, dass er sich für musikalische Töne ebenso begeistern kann wie für überaus kreative Farbtöne und ausgefallene Strukturen für Wand, Decke, Boden und Fassade. Zusammen mit der Malermeisterin seines Vertrauens, Susan Neppe Wiegand vom Malerbetrieb Neppe aus Altenweddingen, macht sich der Schlagzeuger an die visuelle Komposition seiner vier Wände mit Profi-Produkten von Brillux. Er wünscht es sich schlicht, aber mit "coolen Highlights". Also zum Beispiel eine Wand in Rostoptik, eine andere in Schwarzstahl mit dezenten Glitzerpartikeln und noch eine schimmernde Metallstrukturtechnik? "Ich bin jetzt schon komplett geflasht von all den Kreativtechniken, dass ich am liebsten alle in meinem Haus haben will", ist der Musiker begeistert von der Auswahl. Welche es nun für die unterschiedlichen Räume wurde? Wie die trendige Besenstrichstruktur den Weg auf die Bungalowfassade fand? Und für welche schicken Extras er sich noch für sein Haus begeisterte? Die sechsteilige Videoreihe "Gustav baut!" zeigt es auf YouTube und bietet jedem anderen Häuslebauer reichlich Anregungen, mit den richtigen Beschichtungen und dem eigenen Malermeister des Vertrauens eine ebenso prominente Gestaltung zu verwirklichen.

"Gustav baut!" online: www.brillux.de/gustav-baut

