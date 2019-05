Dr. Tonar Cosmetics GmbH

"The New Beauty Sleep": Dr. Tonar Cosmetics launcht revolutionäre Pflegelinie

Die Wiener Kosmetikmarke Dr. Tonar Cosmetics bringt eine völlig neuartige Pflegelinie auf den Markt: "The New Beauty Sleep" besteht aus zwei revolutionären Produkten - einer Nacht- sowie einer Augencreme. Das Motto lautet: "The best things happen at night". Die Regeneration der Haut im Schlaf wird mit Hilfe der neuen Pflegeprodukte optimiert und sorgt für ein gepflegtes, strahlendes Hautbild.

Die Dermatologin Dr. Ursula Tonar hat ihre Pflegeserie in über 15 Jahren intensiver Forschung in Kooperation mit mehr als 1000 ProbandInnen entwickelt. Dank einer völlig neuen und speziellen Technologie ist es gelungen, eine Pflegeserie mit höchster Beauty-Wirkstoffkonzentration herzustellen, die bei optimaler Hautverträglichkeit zu maximalen Resultaten im Schlaf führt. Das nachtaktive Duo wirkt nicht nur an der Oberfläche, sondern dringt intensiv in die tieferen Hautschichten und arbeitet dort über Stunden an der Aktivierung der Zellerneuerung.

"Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Schönheitsbehandlungen. Glycolsäure und Retinol gehören zu den wirksamsten Anti-Aging-Wirkstoffen, die wir in der Dermatologie kennen. Anders als bei gängigen Formulierungen, die entweder zu Hautreizungen führen oder eben zu geringe Wirksamkeit aufweisen, erfüllen diese Cremen höchste Ansprüche aller Hauttypen," so Dr. Ursula Tonar, Dermatologin, Schönheitsexpertin und Gründerin der Marke Dr. Tonar Cosmetics.

Schöne Haut im Schlaf

NIGHT ist die intelligente Pflege für die Gesichtshaut in der Nacht. Als wahrer "Allrounder" sorgt NIGHT dank ihrer innovativen Peeling-Technologie für ein klares Hautbild und einen ebenmäßigen, strahlenden Teint, und wirkt so unreiner Haut, Falten und Pigmentflecken aktiv entgegen. Der belebende AHA-Komplex, eine aktivierende Zusammensetzung aus fruchtsäurehaltigen Inhaltsstoffen, bewirkt eine Abschuppung der Haut und löst effektiv abgestorbene Hautzellen. Der Vorgang beschleunigt die Zellerneuerung und verfeinert die Poren. Zudem hinterlässt die Pflege ein seidiges Gefühl sowie einen angenehmen, leichten Duft auf der Haut.

EYE unterstützt den natürlichen Erneuerungsprozess mit optimaler Konzentration an hochwirksamen Retinol und Hyaluronsäure, die die empfindliche Augenpartie pflegen, straffen und glätten. Das in der Creme enthaltene Vitamin A fördert die Neubildung von Hautzellen der obersten Schicht sowie die Bildung von Kollagen in den unteren Zellschichten. Zudem bindet Hyaluronsäure die Feuchtigkeit und sorgt so für straffere Haut. Das Pflegeprodukt ist augenärztlich getestet und auch für empfindliche Augen bzw. KontaktlinsenträgerInnen geeignet.

Beide Produkte sind ab sofort über den Dr. Tonar Cosmetics Webshop und ausgewählte Vertriebspartner in ganz Österreich erhältlich.

Webshop: dr.tonar-cosmetics.com

Instagram: instagram.com/drtonarcosmetics

Facebook: facebook.com/drtonarcosmetics

Über Dr. Tonar Cosmetics

Dr. Tonar Cosmetics ist ein neuartiges Beauty-Projekt für die Entwicklung hochinnovativer Skin Care Produkte in Zusammenarbeit und Vernetzung mit Anwenderinnen. Dahinter steht Dermatologin und Schönheitsexpertin Dr. Ursula Tonar. Die erste Effektkosmetik-Produktserie "The New Beauty Sleep" umfasst eine Nacht- und eine Augencreme, die speziell für die optimale tiefgehende Hautregeneration entwickelt wurden. Die Produkte wurden in über 15 Jahren intensiver Forschung in Kooperation mit mehr als 1000 ProbandInnen entwickelt.

