Channel Aid 2025: Montez krönt die Konzertreihe mit emotionalem Finale und unglaublichem Spendenerfolg

Mit einem ausverkauften Konzert und tausenden Zuschauern im Livestream endete Channel Aid – live in Concert 2025 am Donnerstagabend mit einem spektakulären Auftritt von Montez.

Den Abend eröffnete Sophia, die als Voract mit ihrer klaren Stimme und modernen Popsongs das Publikum sofort für sich gewann. Ihr Auftritt bildete den perfekten Auftakt für ein emotionales Konzert voller Gänsehautmomente und Überraschungsgast “KAYEF”, der für Channel Aid 2023 schon auf der Bühne stand.

Montez, Kultstar der Generation Z, erfüllte sich gemeinsam mit dem Lufthansa Orchester den Traum einer exklusiven Orchester-Show. Es war ein bewegendes Finale voller Tiefe, Energie und Gefühl. Hits wie Auf & Ab, Wenn ich du wäre und Wir tanzen den Regen weg erhielten durch die orchestralen Arrangements eine völlig neue, cineastische Dimension, die das Publikum im Deutschen Schauspielhaus restlos begeisterte. Seine neue Single Herzensmensch ging bewegend unter die Haut aller Zuschauer.

Das Konzert wurde auf YouTube und TikTok live gestreamt und erzielte innerhalb weniger Stunden zehntausende Aufrufe. Ein voller Erfolg für die Charity-Marke Channel Aid, die Musik mit sozialem Engagement verbindet.

Im Anschluss feierten Künstler:innen, Partner und Gäste bei der großen Channel Aid - The Aftershow im Port des Lumières mit Star-DJs wie David Puentez, Dominique Jardin, Fedde Le Grand und Topic bis in die frühen Morgenstunden.

Dank der Unterstützung von Channel Aid Presenter Mastercard wurde bereits eine Spendensumme von 200.000 Euro garantiert. Durch Klicks und Content im Rahmen der Channel-Aid-Initiative hoffen die Veranstalter, dass noch weitere Spenden hinzukommen um die Gesamtsumme für die geförderten Projekte weiter zu erhöhen.

Der gesamte Erlös der Konzertreihe kommt der help alliance sowie dem Hamburger Projekt Chance to Dance zugute.

Charity im Mittelpunkt

Der Erlös von Channel Aid 2025 geht an die help alliance, die seit über 25 Jahren Bildungs- und Zukunftsprojekte für Kinder und Jugendliche weltweit unterstützt. Zusätzlich wird das Hamburger Projekt Chance to Dance gefördert, das Menschen mit Handicap durch Tanz soziale Teilhabe ermöglicht.

Danke an die Channel Aid Partner:

Ein großes Dankeschön gilt den Partnern von Channel Aid: Lufthansa, Mastercard, Carlsberg Deutschland, Vodafone, Eventim, Melitta, SIGNAL IDUNA Gruppe und viele mehr, die dieses Event möglich machen.

Über Channel Aid:

Channel Aid - live in Concert ist eine erfolgreiche Konzert- und Charity-Reihe, die Musik- und Kulturveranstaltungen mit einem starken sozialen Engagement verbindet. Seit Jahren begeistert Channel Aid mit spektakulären Konzerten namhafter Künstler:innen und unterstützt weltweit wichtige Projekte.

