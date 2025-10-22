FABS Foundation

Channel Aid 2025: Rea Garvey begeistert mit emotionalem Orchester-Abend im Deutschen Schauspielhaus

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots)

Fulminanter Auftakt für Channel Aid - live in Concert 2025! Rea Garvey eröffnete die dreitägige Konzertreihe im ausverkauften Deutschen Schauspielhaus Hamburg mit einer einzigartigen Orchester-Show und sorgte für Standing Ovations.

Den Abend eröffnete Gregor Hägele, der als Voract mit seiner beeindruckenden Stimme und gefühlvollen Songs das Publikum begeisterte und perfekt auf den Hauptact einstimmte.

Zum ersten Mal in seiner 25-jährigen Karriere trat Rea Garvey gemeinsam mit dem 65-köpfigen Lufthansa Orchester und den 40 Stimmen des Chors Hamburg Voices auf. Unter der Leitung von Steven Lloyd-Gonzalez erlebte das Publikum eine emotionale Reise durch Rea Garveys Karriere.

Von mitreißenden Hits wie Supergirl und Is It Love? bis zu berührenden Balladen in neuen, sinfonischen Arrangements. Es war ein Abend der Superlative. Das Orchester, der Chor, diese beeindruckende Location. Als dann die Special Guests Kool Savas, Rea´s Tocher Aamor Garvey und auch Ryan Hennessy auf der Bühne standen, gab es kein halten mehr!

Das Konzert wurde live auf YouTube & TikTok gestreamt und erreichte in kürzester Zeit zehntausende Aufrufe, ein Beweis für die große Reichweite und Relevanz von Channel Aid – live in Concert.

Moderatorinnen Alena Gerber und Vanessa Borck führten charmant durch den Abend und sorgten für einen reibungslosen Ablauf zwischen Musik, Emotion und Charity.

Der Erlös des Abends kommt wie immer den Projekten der help alliance sowie dem Hamburger Inklusionsprojekt Chance to Dance zugute.

Charity im Mittelpunkt

Der Erlös von Channel Aid 2025 geht an die help alliance, die seit über 25 Jahren Bildungs- und Zukunftsprojekte für Kinder und Jugendliche weltweit unterstützt. Zusätzlich wird das Hamburger Projekt Chance to Dance gefördert, das Menschen mit Handicap durch Tanz soziale Teilhabe ermöglicht.

Danke an die Channel Aid Partner:

Ein großes Dankeschön gilt den Partnern von Channel Aid: Lufthansa, Mastercard, Carlsberg Deutschland, Vodafone, Eventim, Melitta, SIGNAL IDUNA Gruppe und viele mehr, die dieses Event möglich machen.

Weitere Bilder des Abends finden Sie unter https://we.tl/t-Yd3s30fStv.

Über Channel Aid:

Channel Aid - live in Concert ist eine erfolgreiche Konzert- und Charity-Reihe, die Musik- und Kulturveranstaltungen mit einem starken sozialen Engagement verbindet. Seit Jahren begeistert Channel Aid mit spektakulären Konzerten namhafter Künstler:innen und unterstützt weltweit wichtige Projekte.

Original-Content von: FABS Foundation, übermittelt durch news aktuell