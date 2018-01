Erfolgreiche Premiere: Deutscher Exzellenz-Preis erstmals verliehen / Verleihung Deutscher Exzellenz-Preis, Frankfurt/Main 18.01.2018, Veröffentlichung nur mit Quellenangabe. Bild: Uwe Nölke / DUB / DISQ / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/127332 / Die Verwendung dieses Bildes ist für... mehr Bild-Infos Download

- 61 Preisträger, darunter DAX-Unternehmen, Start-ups und Manager - Auszeichnungen für stabilen Internetzugang im Flugzeug, innovative B2B-Lösung für digitalen Konto- und Depotwechsel und digitales Frühwarnsystem für Kommunikationsrisiken

Am 18. Januar wurde erstmals der Deutsche Exzellenz-Preis für herausragende Leistungen in der Wirtschaft verliehen. Unter den Preisträgern sind neben renommierten Großunternehmen wie der Deutschen Telekom AG oder der Audi AG auch 21 innovative Start-ups wie FinReach. So traf bei der Gala anlässlich der Preisverleihung eine bunte Mischung aus erfolgreichen Managern, Start-up-Gründern, Digitalexperten und Kreativen aufeinander.

"Wir brauchen mehr Menschen, die eingefahrene Pfade verlassen", fordert Wolfgang Clement, Schirmherr des Deutschen Exzellenz-Preises und ehemaliger Wirtschafts- und Arbeitsminister. Diesem Aufruf sind schon bei der Premiere der Auszeichnung mehr als 150 Unternehmen mit ihren exzellenten Ideen gefolgt.

Internetzugang im Flugzeug

Zu den Gewinnern des Abends zählt unter anderem die Deutsche Telekom AG, die in der Kategorie Produktinnovationen mit dem weltweit einzigartigen European Aviation Network (EAN) den ersten Platz belegte. Das EAN kombiniert zukunftsweisende Satellitenkommunikation mit einem Boden-Luft-Netzwerk. Damit erfüllt es die Nachfrage der Flugpassagiere nach einem Breitband-Internetzugang während des Flugs mit gleichbleibender Qualität in der Luft und am Boden.

Innovatives B2B-Fintech: FinReach

Zu den Gewinnern des Abends zählte auch das B2B-Fintech FinReach, das Banken eine White-Label-Technologieplattform für einen volldigitalen, schnellen Konto- und Depotwechsel-Antragsprozess bereitstellt. Das Berliner Start-Up konnte bereits mehr als 500 Banken für seinen Service gewinnen und zählt heute schon 29 Mitarbeiter.

Kommunikation im Griff

Der Autohersteller Audi AG wurde in der Kategorie Digitalisierung - Kommunikation & Beratung für sein digitales "Tsunami-Frühwarnsystem für Kommunikationsrisiken" als "top" ausgezeichnet. Im Rahmen der digitalen Transformation des Unternehmens richtet die Audi Kommunikation damit ihr News- und Issues Management komplett neu aus.

Außerordentliche Leistungen sichtbar machen: Der Deutsche Exzellenz-Preis

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und das DUB UNTERNEHMER-Magazin vergaben den Deutschen Exzellenz-Preis, der die Leistungen deutscher Unternehmen und der Macher hinter ihnen würdigt, am 18. Januar 2018 zum ersten Mal.

Mit dem Preis werden Firmen, Start-ups, Agenturen und Unternehmer ausgezeichnet, die exzellente Produkte, Dienstleistungen, Kampagnen oder Initiativen hervorgebracht haben. Die Gewinner wurden von einer Jury unabhängiger Vertreter aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft gekürt. Die Jury war bereits im ersten Jahr mit renommierten Vertretern wie Thomas de Buhr, Managing Director von Twitter Deutschland, Markenexperte und früherer Unilever-Deutschland-chef Johann C. Lindenberg, Ingo Notthoff vom Bundesverband Digitale Wirtschaft, Fränzi Kühne, Mitgründerin der Agentur für Digital Business TLGG, Heiner Bremer, Journalist und Fernsehmoderator, Andreas Bündert, Bereichsleiter Marke & Marketing bei der Techniker Krankenkasse, dem Hamburger Marketing-Professor Michel Clement, der Digitalisierungsexpertin Dr. Birte Gall, Professor Thomas Liebetruth von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg und dem Start-up-Experten Dr. Sebastian Schäfer besetzt. Schirmherr des Deutschen Exzellenz-Preises ist der ehemalige Wirtschafts- und Arbeitsminister Wolfgang Clement.

Stimmen von Preisträgern:

"Wenn etwas exzellent ist, sticht es aus der Masse hervor. Natürlich streben wir das hier bei Swiss Life mit unseren Produkten und Dienstleistungen an. Ob uns das am Ende gelingt, entscheiden allerdings nicht wir selbst, sondern unsere Kunden. Und natürlich unabhängige Jurys wie die des Deutschen Exzellenz-Preises. Deshalb freuen wir uns, dass unsere App ,Activity', die Beratern dank verschiedener Koordinations- und Steuerungsfunktionen den Arbeitsalltag erleichtert und die Kundenorientierung weiter steigert, hier überzeugt hat. Wir nehmen die Auszeichnung als Ansporn, immer noch ein Stückchen exzellenter zu werden und den Menschen einen echten Mehrwert zu bieten."

Fabian Van Lancker, Leiter Portale & Investment Swiss Life Deutschland

"Exzellenter Service signalisiert Ehrgeiz. Der "Deutsche Exzellenz-Preis 2018" verdeutlicht, dass Service im WWK-Unternehmen eine kraftvolle Bewegung ist. Ich will damit sagen, wir wollen die Grenzen des Möglichen, für unsere Kunden, weiter verschieben. Der "Deutsche Exzellenz-Preis" macht unser positives Service-Image überzeugend sichtbar, und davon profitiert die gesamte Marke WWK." Julius Spörl, Bereichsleiter Kundenkommunikation WWK Versicherungen

"Thalia hat mit dem Verkauf von E-Books in den Buchhandlungen einen einzigartigen Service für die Kunden entwickelt. Wir freuen uns, wenn wir durch die Auszeichnung mit dem Deutschen Exzellenz-Preis eine noch größere Aufmerksamkeit für diese Innovation schaffen können." Ingo Kretzschmar, Geschäftsführer Vertrieb Thalia Bücher GmbH

"Digitalisierung wird uns in einem Ausmaß bestimmen, wie wir es in den vergangenen Jahrzehnten noch nie erlebt haben. Für uns Unternehmenskommunikatoren bedeutet das einen tiefgreifenden Wandel. Zielgruppennutzen, Arbeitsqualität, Kreativität und Qualitätsmanagement müssen insbesondere auch beim Einsatz von digitalen Tools im Mittelpunkt unseres Handelns und Tuns stehen - und wir müssen uns dabei immer wieder neu erfinden. Das verstehe ich unter digitalem Kommunikationsmanagement par excellence." Jörg Lindberg, Chef vom Dienst Audi Kommunikation und Leiter News-, Issues- und Reputationsmanagement

"Als Europas führendes Telekommunikationsunternehmen verbinden wir Exzellenz nicht nur mit herausragender Leistung. Wir wollen eine Vorreiterrolle einnehmen und ein Zeichen setzen. Wir wollen den technischen Fortschritt in den Märkten vorantreiben und damit Menschen verbinden und bewegen. Dabei setzen wir auf starke Partnerschaften. Mit unserem nominierten Projekt, dem European Aviation Network, schaffen wir in Zusammenarbeit mit über 50 Partnern in 30 Ländern in Europa eine Revolution für zwei verschiedene Industrien: die Telekommunikation und die europäische Luftfahrtindustrie. Wir ermöglichen Passagieren des weltweit verkehrsreichsten Luftraums die gleiche Anbindung zum Internet, wie sie es von Zuhause gewohnt sind. Basierend auf dem besten Netz aus Deutschland ermöglichen wir einen High-Speed Internetzugang in 10 km Höhe und brechen damit die digitalen Grenzen zwischen Boden und Luft vollständig auf. Mit dem Preis erhoffen wir auch, ein Signal zu setzen. Wir möchten zeigen, was durch Qualität Made in Germany, länderübergreifende Zusammenarbeit und Fortschritt möglich ist."

David Fox, Vice President, Inflight Services & Connectivity Deutsche Telekom AG

"Exzellenz bedeutet für die ARAG, sich gravierend vom Markt mit einzigartigen und innovativen Produkten sowie Dienstleistungen abzuheben. Dies bedeutet für uns auch, offen zu sein, um agil neue Wege zu beschreiten und dabei immer die Bedürfnisse und Lebenssituationen der Kunden im Blick zu behalten." Dr. Matthias Maslaton, ARAG Konzernvorstand Vertrieb, Produkt und Innovation

Weitere Informationen zur Preisverleihungsgala 2018 und zur Bewerbung für den Deutschen Exzellenz-Preis 2019 finden Sie hier: www.deutscherexzellenzpreis.de.

