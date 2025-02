DDW Die Deutsche Wirtschaft GmbH

Neues Standortranking Deutschland erschienen: Rangliste der Städte nach Unternehmensstärke

Berlin (ots)

Das zwei Mal jährlich erscheinende Standortranking Deutschland ist in seiner ersten Version für 2025 erschienen - mit vielen Veränderungen in allen Rängen. Neu in die Bewertung der Städte aufgenommen wurden u.a. Hochschulen.

4.063 Orte sind nunmehr im Städtevergleich erfasst. 3.050 Städte stiegen, 925 Orte sanken in ihren Platzierungen. 40 Orte konnten sich neu platzieren.

Das Ranking bildet seit 2020 die dynamischen Entwicklungen in der Unternehmenslandschaft auf Standortebene ab. Dazu werden von der Research von DDW Die Deutsche Wirtschaft jene Unternehmen ermittelt, die als sogenannten "Top-Unternehmen" von besonderer Stärke und Bedeutung sind, wie beispielsweise größte Familienunternehmen oder die aktuell 1.471 Weltmarktführer (insgesamt aktuell 25.407 Unternehmen).

Zusätzlich werden individuelle Benotungen von Standortakteuren zu sieben Standortfaktoren erhoben. Mit dieser Version erstmals in das Scoring hinzugenommen wurden zudem das Verhältnis von Beschäftigten zur Einwohnerzahl sowie ansässige Hochschulen an den Standorten.

München liegt demnach wie in der Vorversion auf Rang 1, gefolgt von Hamburg und Berlin. Bonn und Wolfsburg konnten sich neu in den Top-Ten platzieren. In die Top-100 konnten Ismaning, Bietigheim-Bissingen und Weinheim steigen.

Die Städte mit den besten "Standort-Noten" der öffentlichen Umfrage sind Reutlingen (Durchschnittsnote 1,52), Stuhr (1,63) und Wertheim (1,64).

Das Ranking mit allen Detaildaten ist öffentlich einsehbar unter https://die-deutsche-wirtschaft.de/das-standortranking-deutschland.

Original-Content von: DDW Die Deutsche Wirtschaft GmbH, übermittelt durch news aktuell