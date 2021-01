United Kiosk AG

Die beliebtesten Zeitschriften 2020 & Lesetrends 2021

Die Leserinnen und Leser bei united-kiosk.de setzten für 2021 vier große Trends beim Zeitschriften Lesen, die zum Teil durch die Auswirkungen der Pandemie noch verstärkt wurden.

Mehr Menschlichkeit und Nähe

Corona hat vieles im Alltag verändert - zu den schwerwiegendsten Veränderungen zählen die Kontaktbeschränkungen. Der Wunsch nach mehr Nähe verdeutlicht sich auch bei der Wahl der neuen Lieblingszeitschrift: Peoplemagazine wie GRAZIA und OK! sowie Tierzeitschriften wie Partner Hund gewinnen. Auch (Schul-)Kinder verbringen mehr Zeit Zuhause und finden durch Zeitschriften wie Top Model Magazine, Geolino oder Gecko positive Ablenkung und Unterhaltung.

Um die Zeit allein bestmöglich zu überbrücken, legen sich viele Menschen neue Hobbys zu, die sie unter Einhaltung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen trotzdem ausüben können, u.a. fotoMagazin oder Sportzeitschriften - zum Beispiel trail Magazin, GOLF Magazin und ElektroRad - wurden dieses Jahr verstärkt nachgefragt.

Die Ökologie 5.0

Immer mehr Marken bringen eigene nachhaltige und ressourcenschonende Produktlinien auf den Markt oder stellen die ganze Produktion um, unter anderem Apple oder IKEA verpflichten sich 2020 zu einer Null-CO2-Politik.

Auch United Kiosk schützt die Interessen der Leser:innen und pflanzt als Initiator der Bewegung von Magazines For Future über 60.000 Bäume für eine grünere Welt. Die Webseite united-kiosk.de ist für die gesamte Nutzung inklusive Online-Lesen CO2-neutral gestellt und unsere Kundinnen und Kunden bestellen im laufenden Jahr mehr als doppelt so viele digitale Abos als gedruckte. Auch die Bestseller-Liste 2020, bestätigt das zunehmende Interesse an ökologischen und nachhaltigen Informationen und Produkten: Das ÖKO-TEST Magazin, Gluten Free oder Vital schaffen es unter die Top25.

Freiheitssehnsucht führt zu Wissensdurst

Wissen und Information sind wichtige Werkzeuge zur friedlichen Bewältigung von Krisen. Das gilt für die Konfrontation mit religiösem Extremismus genauso wie bei Diskriminierung zum Beispiel aufgrund der Hauptfarbe und des Geschlechts. Das Erkennen und Stoppen von Verschwörungstheorien und Fake News ist möglich, wenn viele Menschen umfassend informiert sind, sich auf gut recherchierten Qualitätsjournalismus verlassen. Neben Zeitungen und Nachrichtenmagazinen sind Wissensmagazine wie z.B. Spektrum der Wissenschaft, Reader's Digest oder FINANCE 2020 gefragter denn je.

Entsprechend entwickelt sich die Zeitschriften-Flatrate United Kiosk NEWS zum mit Abstand am häufigsten verkauften Abo auf unserer Webseite - die Vielfalt von über 750 Magazinen und die umfassende Verfügbarkeit von vielen Tausenden von Ausgaben überzeugt mehr und mehr Nutzer:innen.

Eine neue Balance von Horizont und Wurzel

Die Einschränkungen beim Verreisen wecken die Lust auf andere Länder und Kulturen - das Mallorca Magazin, Aero International und TAUCHEN werden 2020 häufiger abonniert.

Gleichzeitig wächst der Wunsch bei vielen Menschen nach einer kleinen, überschaubaren Welt: Der Einkauf regionaler Produkte und die Förderung lokaler Kultureinrichtungen sind während der Corona-Pandemie wieder mehr in das Bewusstsein getreten. Alte Rezepte, Großmutters Hausmittel und ihr Wissen über den Anbau von Nutzpflanzen im Schrebergarten wurden relevant und Zeitschriften wie Landlust, Lust auf Genuss und Bild der Frau gehören zu den Bestsellern des Jahres 2020.

Insgesamt zeigen die Lesetrends 2020 / 20201 wie verlässlich und wertvoll Zeitungen und Zeitschriften Ihre Leser:innen im Alltag begleiten. Über die Zeitschriften-Flat United Kiosk NEWS gewinnen Magazine das Vertrauen der "Streaming-Generation", die sich bisher bevorzugt im Internet, bei sozialen Netzwerken informiert hat.

