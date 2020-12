United Kiosk AG

FUNKE Mediengruppe über United Kiosk: Ein bevorzugter Partner

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Synergien nutzen und mit vereinten Kräften das vielfältige Pressesortiment den Lesern nahebringen: Wer als Zeitungs- und Zeitschriftenverlag wie die FUNKE Mediengruppe Partner der United Kiosk AG ist, kann nur profitieren. Ab sofort wird die bisherige Zusammenarbeit weiter intensiviert.

Bei der Lektüre von Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen aus dem Vollen schöpfen und bequem auf eine ganze Bandbreite unterschiedlichster Titel zugreifen: Bei der United Kiosk AG ist das möglich. Print oder lieber digital? Nutzer haben die Wahl. Zudem gibt es tausende e-paper Ausgaben zu verschiedenen Interessengebieten.

Die einzigartige Vielfalt an Angebotsformen schätzt auch die FUNKE Mediengruppe - für sie ist United Kiosk einer der bevorzugten Partner. "Die Vielzahl der Möglichkeiten in Verbindung von digitalen und Print-Angebotsformen ist ein Vorteil von United Kiosk gegenüber vergleichbaren Anbietern", sagt Andreas Klinkmann, Gesamtvertriebsleiter Zeitschriften der FUNKE Mediengruppe. Er sieht darin eine gute Erweiterung des eigenen digitalen Angebots.

So sorgt United Kiosk auch für die Abwicklung des e-paper-, pdf- und App-Services an Leser und Leserinnen ebenso wie für die Pflichtabgabe von Medienwerken an die Deutsche Nationalbibliothek - für Verlage und Medienhäuser eine große Entlastung. Was die FUNKE Mediengruppe ebenso schätzt: "United Kiosk ist flexibel und offen, was sich insbesondere während der ersten Covid-19-Welle zeigte."

In Zukunft setzt die Funke Mediengruppe verstärkt auf die Möglichkeiten, direkte Kundenbeziehungen über die Plattform United Kiosk zu gewinnen. Dazu wurde im November eine entsprechende Vereinbarung getroffen, die vorsieht, dass alle Print-Abonnements auf der Plattform united-kiosk.de direkt bei FUNKE Mediengruppe zustande kommen.

Ulla Strauß, Vorstand der United Kiosk AG, begrüßt die Kooperation ebenfalls: "In der Zusammenarbeit mit FUNKE steckt für United Kiosk jede Menge positive Schubkraft und zusätzliche Energie für die Zukunft."

Die United Kiosk AG macht Qualitäts-Journalismus greifbar und tritt so für eine besser informierte Gesellschaft ein, in der jeder einzelne bessere Entscheidungen trifft. Das Unternehmen präsentiert dazu eine Vielfalt an Zeitungen und Zeitschriften der Fach-, Publikums- und Internationalen Presse in gedruckter und digitaler Form und kooperiert mit über 500 Verlagen, Vertrieben und Partnern.

