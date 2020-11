Nachhaltiger lesen: Geschenk-Abos von United Kiosk

United Kiosk AG

Gerade in diesem aufwühlenden Jahr möchten viele Menschen die Feiertage als Gelegenheit nutzen, um ihren Liebsten ein persönliches Geschenk zu machen - selbst wenn man sich nicht im großen Familien- und Freundeskreis trifft. Eine tolle Idee sind die Geschenk-Abos der Lieblingsmagazine von United Kiosk: So freuen sich die Beschenkten nicht nur einmal, sondern ein ganzes Jahr lang bei jeder Ausgabe.

Aktion: Magazines for Future

Klimaschutz hat bei United Kiosk Priorität. Deshalb werden seit Weihnachten letztes Jahr für jedes Geschenk-Abo zehn Bäume in Kooperation mit Eden Reforestation Projects gepflanzt. So konnten insgesamt schon mehr als 20.000 Bäume gepflanzt werden und es werden mit jedem Abo mehr. Zusätzlich nimmt United Kiosk an dem Programm "CO2-neutrale Website" teil. .

Zeitschriften für alle

Bei einem Blick auf das Angebot wird schnell klar: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für Kinder, Teenager und Erwachsene, für Männer und Frauen, für Yogis und Foodies, für Reiselustige und Modelleisenbahn-Fans. United Kiosk hat das passende Magazin für jede Nische, jedes Hobby und jede Zielgruppe. "Seit der Gründung von united-kiosk.de vor 20 Jahren hat sich das Zeitschriften-Angebot verdoppelt", so Ulla Strauß, Vorstand United Kiosk. "Wer ein individuelles Weihnachtsgeschenk sucht, das perfekt in den Alltag passt, der ist am Weihnachts-Kiosk bei united-kiosk.de genau richtig."

Vertraulich & fair

Kunden von United Kiosk können mit gutem Gefühl Geschenk-Abos shoppen, denn das Unternehmen ist seit 2015 von Trusted Shops zertifiziert, da es die hoch angelegten Kriterien unter anderem hinsichtlich des Datenschutzes, des Kundenservices sowie der Kosten und Zahlungen erfüllt. Zudem wurde United Kiosk mit dem Siegel fair.digital ausgezeichnet, u.a. weil Geschenk-Abos automatisch enden. das heißt keine Kündigung erforderlich ist.

United Kiosk wünscht eine schöne (Vor-)Weihnachts- und Lesezeit!

Über United Kiosk:

Die United Kiosk AG macht Qualitäts-Journalismus greifbar und tritt so für eine besser informierte Gesellschaft ein, in der jeder einzelne bessere Entscheidungen trifft. Das Unternehmen präsentiert eine Vielfalt an Zeitungen und Zeitschriften der Fach-, Publikums- und internationalen Presse in gedruckter und digitaler Form und kooperiert mit über 500 Verlagen, Vertrieben und Partnern. Nur bei united-kiosk.de wird die einzigartige Vielfalt des Pressesortiments je nach Lesetyp im Einzelverkauf, als Marken-Abo, artikelweise oder im Flat-Abo United Kiosk NEWS angeboten.

