Cyberweek: Verlage laden zum Kennenlernen bei United Kiosk ein

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ob Gartenmagazin, Zeitschriften über People & Lifestyle oder das passende Magazin zum Hobby: Dank der schier unendlichen Auswahl gibt es für jeden Geschmack und jedes Interesse einen geeigneten Titel. Wer unterschiedliche Magazine und Zeitschriften lesen möchte, ist mit dem Pressesortiment von United Kiosk bestens ausgestattet. In der Cyberweek können Leserinnen und Leser Zeitschriften auf der Plattform sogar kostenlos entdecken. Verlage verschenken Ausgaben ihrer bekannten Bestseller sowie Newcomer - ohne dass eine Kreditkarte oder Kündigung notwendig ist.

Zehn Tage lang Zeitschriften kostenlos entdecken

Die Cyberweek vom 20. bis 30. November läutet den Start in die Weihnachtszeit ein und bietet Kundinnen und Kunden attraktive Angebote in Online-Shops. In diesem Jahr beteiligen sich zudem zahlreiche Verlage an der Aktion. Sie stellen zehn Tage lang die aktuelle Ausgabe ihrer Zeitschriften und Magazine auf United Kiosk gratis zur Verfügung, damit Leserinnen und Leser sie kennen und lieben lernen. "Innovationen, die unseren Alltag bereichern, werden eigentlich immer von leidenschaftlichen Menschen gemeinsam gestaltet, denen der leichte Zugang und das Teilen von Inhalten am Herzen liegt. Und so ist es auch bei unserem Cyberweek-Kiosk", sagt Ulla Strauß, Vorstand von United Kiosk.

United Kiosk wird zur Kennenlernbörse

Die Cyberweek bei United Kiosk ist für Verlage sowie Leserinnen und Leser ein Gewinn: Die Verlagshäuser können Interesse an ihren Zeitschriften und Magazinen wecken und ganz neue Zielgruppen erreichen. Diese müssen sich keine Gedanken über Vertragslaufzeiten oder Abo-Bedingungen machen - sie können das Angebot nutzen, ohne später kündigen zu müssen. Im Cyberweek Kiosk auf united-kiosk.de wählt man sein neues Lieblingsheft in der Cyberweek aus, gibt seine E-Mail-Adresse ein und kann die aktuelle Ausgabe sofort in der United-Kiosk-Bibliothek lesen - bequem von zu Hause, mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop.

Die 2001 gegründete United Kiosk AG macht Qualitäts-Journalismus greifbar und tritt so für eine besser informierte Gesellschaft ein. Das Unternehmen präsentiert dazu eine Vielfalt an Zeitungen und Zeitschriften der Fach-, Publikums- und Internationalen Presse in gedruckter und digitaler Form und kooperiert mit über 500 Verlagen, Vertrieben und Partnern. Nur bei united-kiosk.de wird die einzigartige Vielfalt des Pressesortiments je nach Lesetyp im Einzelverkauf, als Marken-Abo, artikelweise oder im Flat-Abo United Kiosk NEWS angeboten.

