Wertgarantie

Fairness und Nachhaltigkeit führen zu doppeltem Erfolg

Bild-Infos

Download

HannoverHannover (ots)

Gleich doppelten Grund zur Freude gibt es bei Wertgarantie: In der Studie "Deutschlands wertvollste Unternehmen" hat es der Spezialversicherer erneut in die Top 10 der nachhaltigen Versicherungen geschafft. Zudem erhielt Wertgarantie auch in diesem Jahr den Deutschen Fairness-Preis in der Kategorie Handy-/Elektronikversicherungen verliehen.

"Welche Unternehmen treiben in Deutschland das Thema Nachhaltigkeit engagiert und erfolgreich voran?", dieser Frage ist die Studie "Deutschlands wertvollste Unternehmen" nachgegangen. Im Auftrag von Focus Money hat Deutschlandtest in Kooperation mit dem HWWI (Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut) untersucht, was Firmen in Deutschland in Sachen Nachhaltigkeit tun und welche Verantwortung sie übernehmen.

Wertgarantie gehört laut der Studie in der Rubrik Versicherungen erneut zu "Deutschlands wertvollsten Unternehmen" und wurde mit dem entsprechenden Siegel ausgezeichnet. "Nachhaltiges Handeln bedeutet für Wertgarantie und die gesamte Unternehmensgruppe viel mehr, als den Verbrauch von Papier und Energie zu optimieren", erklärt Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann. Nachhaltigkeit hat im Unternehmen viele Facetten: Der partnerschaftliche Umgang mit Mitarbeitern, ein tief verwurzeltes soziales Engagement und die bewusste Auswahl von Geschäftspartnern, die den eigenen Wertekodex teilen. Das Grundprinzip "Reparieren statt Wegwerfen" ist Kern der Geschäftsstrategie und somit zentral für den Nachhaltigkeitsansatz, verdeutlicht Konrad Lehmann. "Durch Reparaturen wird die Nutzungsdauer von technischen Geräten verlängert, was zur Schonung von Ressourcen beiträgt - das ist uns ein großes Anliegen, weil Geräte zu häufig schnell als Elektroschrott enden."

Weitere Anerkennung gibt es darüber hinaus von Deutschlands Verbrauchern: Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen mit dem Deutschen Fairness-Preis Unternehmen aus, die bei den Verbrauchern in puncto Fairness führend sind. Hierfür wurden über 55.000 Kundenmeinungen ausgewertet. In der Kategorie Handy-/Elektronikversicherungen gehört Wertgarantie auch 2020 zu den Gewinnern des Fairness-Preises. Untersucht wurden Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. Die Auszeichnung ist für Wertgarantie von besonderer Bedeutung, unterstreicht Konrad Lehmann: "Die Zufriedenheit der Kunden mit der Preisgestaltung und Zuverlässigkeit unserer Produkte oder auch mit der Kulanz bei Reklamationen freut uns umso mehr, da es ein Feedback aus erster Hand ist."

Pressekontakt:

Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |

Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.com



Marc Höppner | Manager Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 |

E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.com

Original-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell