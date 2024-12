DSR Hotel Holding GmbH

Zum Start der Wintersaison eröffnet die DSR heute zwei neue Hotels in den Alpen

A-ROSA Collection jetzt auch in Zürs, HENRI Country House in Kitzbühel

Hamburg (ots)

Pünktlich zum Beginn der Wintersaison hat die DSR Hotel Holding heute zwei neue Hotels am Arlberg und in Tirol eröffnet: Das A-ROSA Collection Thurner's Alpenhof in Zürs und das HENRI Country House in Kitzbühel befinden sich an zwei der attraktivsten Destinationen der Alpen. Wintersportbegeisterte finden dort hunderte Kilometer schneesicherer Pisten, im Sommer und Herbst lockt ein dichtes Netz von Wanderwegen und Mountainbike-Touren.

Beide Hotels revitalisieren behutsam bestehende Immobilien in Bestlage und integrieren sie in die erfolgreichen Marken HENRI und A-ROSA der DSR Hotel Holding. Das alpenländische und familiäre Flair bleibt dabei erhalten, so dass sich auch Stammgäste weiterhin in ihren Lieblingshotels wohlfühlen können.

Direktorin des HENRI Kitzbühel ist Susanne Grill, das A-ROSA Collection Zürs wird von Dieter Schenk geleitet.

Marek Andryszak, CEO der DSR Hotel Holding, sagt: "Mit der Eröffnung des HENRI Country House in Kitzbühel und des A-ROSA Collection Thurner's Alpenhof in Zürs feiern wir heute zwei Meilensteine für die DSR Hotel Holding. Beide Häuser verbinden den Charme bestehender Tradition mit der Qualität unserer Marken HENRI und A-ROSA. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren erfahrenen Teams vor Ort beide Häuser am Markt zu positionieren und auch neue Gästekreise zu erschließen."

A-ROSA Collection Thurner's Alpenhof in Zürs

Das A-ROSA Collection Hotel Thurnher's Alpenhof liegt direkt an der Skipiste im bekannten Wintersportort Zürs am Arlberg. Nach der Übernahme des traditionsreichen Familienhotels Thurnher's Alpenhof durch die DSR Hotel Holding im Frühjahr wurden alle Bereiche des Hauses umfassend modernisiert. Das im Chaletstil erbaute, familiär geführte Boutiquehotel verspricht nun wieder Genussurlaub der Luxusklasse, das ganze Jahr über und in einzigartiger Lage.

Seit 60 Jahren steht das Haus für herzliche Gastfreundschaft und Authentizität, gepaart mit allen Annehmlichkeiten eines 5-Sterne-Superior-Hotels. Herzstück ist die legendäre Zürser Piano Bar; in Thurnher's Restaurant erwartet die Gäste eine exzellente Küche mit regionalen Spezialitäten und internationalen Gerichten - wahlweise à la carte oder als mehrgängiges Abendmenü. Im stilvollen Spa-Bereich versprechen ein 30 Grad warmer Indoor-Pool, eine Bio-Sauna, eine finnische Sauna, ein Dampfbad, ein Tauchbecken sowie Ruhe- und Behandlungsräume Erholung und Regeneration. Im Fitnessraum garantieren innovative Geräte einen effektiven Workout. Kleine Gäste toben sich im gemütlichen Kinderbereich aus. Intime Rückzugsorte sind die 15 Zimmer und 26 Suiten des Hotels, die ebenfalls umfassend modernisiert wurden. Panoramafenster mit Bergblick und - in einigen Suiten - ein offener Kamin sorgen für uriges Bergfeeling, ob allein, als Paar oder mit der ganzen Familie.

Die Wintersportregion Arlberg mit Orten wie Zürs, Lech und St. Anton zählt zu den attraktivsten Destinationen für Skibegeisterte in den Alpen. Auf einer Höhe von 1.717 Metern gelegen, liegt Zürs inmitten eines des größten Skigebietes in Österreich und weltweit. Es erstreckt sich bis auf 2.811 Meter Höhe und verspricht damit Skivergnügen bis in den April hinein. Berühmt ist die Region auch für ihre atemberaubenden Tiefschneeabfahrten.

HENRI Country House Kitzbühel öffnet am 12.12. um 12:12 Uhr

Im Herzen der urigen Alpenstadt Kitzbühel gelegen, feiert das HENRI Country House die Wiederauferstehung eines der ältesten Hotels am Platz. Aus dem früheren Hotel Klauser wurde im Zuge einer umfassenden Neugestaltung das HENRI Country House Kitzbühel. Ein weiterer Meilenstein: Erstmals gibt es nun bei HENRI auch einen großen Innenpool.

Wo einst betuchte Künstler und Freigeister logierten, begrüßt jetzt das Boutique-Hotel von HENRI seine ersten Gäste und knüpft mit Charme und Originalität an die große Vergangenheit an. In den 84 Zimmern, den liebevoll gestalteten Salons und Lounges werden 150 Jahre Tiroler Gastlichkeit lebendig, kombiniert mit der zeitgemäßen Lässigkeit à la HENRI. Das neue HENRI SPA & GYM lockt Wintersportler und Sommerfrischler von heute mit einem großzügigen Indoor-Pool, Bio-Sauna, Dampfbad, Gym und Sonnenterrasse. Der Wohnbereich mit HENRI Hausküche, der "Klausner-Stube", dem "Spiegelsaal" und dem "Roten Salon" bildet das Herzstück des Hauses und lädt von Frühstück bis zum Ausklang an der Bar zur geselligen Hausgemeinschaft ein.

Die drei historisch gewachsenen Gebäudeteile des Hotels wurden mit Fingerspitzengefühl umgestaltet, um Geschichte und Gegenwart harmonisch zu verbinden. Das traditionsreiche Haus "Kaiser" entführt die Gäste in die Zeit um 1900 und kombiniert die Eleganz der Belle Époque mit der rustikalen Gemütlichkeit eines Tiroler Gasthauses. Das Haus "Streif", ein Anbau aus der Nachkriegszeit, trägt den Geist der Tiroler Fünfzigerjahre in sich. Fröhliche Stoffe und Midcentury-Möbel prägen hier das Ambiente und fügen eine charmante Retro-Note hinzu. Der jüngste Gebäudeteil, das Haus "Ache", wurde in den 2000er Jahren errichtet und grenzt an den gleichnamigen Gebirgsfluss. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit wurden viele Elemente aus dem Bestand übernommen und modern interpretiert.

Das neue HENRI Country House befindet sich zentral an der Uferpromenade der Kitzbüheler Ache, wenige Schritte vom Bahnhof und nur 10 Minuten zu Fuß von der Innenstadt entfernt.

Über die DSR Hotel Holding

Die DSR Hotel Holding ist als Hotelmanagement-Gesellschaft in Deutschland, Österreich und Italien aktiv und tritt als Pächterin und Betreiberin von Hotelprojekten auf. Außerdem ist sie Holding-Gesellschaft für Betreiberbeteiligungen. Als Tochterunternehmen der DR Hospitality GmbH & Co. KG ist sie seit 2021 ein Joint Venture zwischen der DSR GmbH und der DER Touristik Group als Mehrheitsanteilseignerin (Teil der REWE Group). Das Portfolio umfasst derzeit 35 Hotels, von denen 16 unter drei der bekanntesten und renommiertesten Hotel- und Resortmarken A-ROSA, aja und HENRI im deutschsprachigen Raum geführt werden. Zum Portfolio zählen außerdem zwei traditionsreiche Einzelhotels, das Hotel NEPTUN und Hotel Louis C. Jacob und vier Hotels der italienischen Beteiligung Mira Hotels & Resorts.

