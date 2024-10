DSR Hotel Holding GmbH

Am 12. Dezember eröffnet das HENRI Country House Kitzbühel

Mit Opening Specials ins Wintervergnügen

Tradition trifft auf Vintage

Hamburg/Kitzbühel

Noch wird gefliest, gehämmert und poliert, aber die Eröffnung ist bereits zum Greifen nahe: Am 12. Dezember 2024, pünktlich zum Beginn der Wintersaison, begrüßt das HENRI Country House Kitzbühel seine ersten Gäste. Schon jetzt können sich Kitz-Fans und Wintersportbegeisterte das Opening Special und für Weihnachten und Silvester, einen Logenplatz am Fuße des Hahnenkamms, sichern.

Wiedergeburt eines Traditionshotels

Im Herzen der mondänen Alpenstadt Kitzbühel gelegen, feiert das HENRI Country House die Wiederauferstehung eines der ältesten Hotels am Platz. Denn aus dem früheren Hotel Klauser wurde im Zuge einer umfassenden Neugestaltung das HENRI Country House Kitzbühel.

Wo einst betuchte Ferienreisende, Künstler und Freigeister logierten, eröffnet jetzt das Boutique-Hotel der Marke HENRI und knüpft mit Charme und Originalität an die große Vergangenheit an. In den 84 Zimmern, den liebevoll gestalteten Salons und Lounges werden 150 Jahre Tiroler Gastlichkeit lebendig, kombiniert mit der zeitgemäßen Lässigkeit à la HENRI. Ganz neu in Kitzbühel: Das HENRI SPA & GYM mit einem großzügigen und modernen Indoor-Pool, Bio-Sauna, Dampfbad, Gym und Sonnenterrasse komplettiert das Angebot für Wintersportler und Sommerfrischler von heute.

"Unser Konzept passt hervorragend nach Kitzbühel", ist Eckart Buss, Geschäftsführer der HENRI Hotels, überzeugt. "Wir freuen uns sehr, dass wir eine so traditionsreiche Immobilie revitalisieren konnten und in eine erfolgreiche Zukunft führen werden." Marek Andryszak, CEO der DSR Hotel Holding, zu der HENRI gehört, ergänzt: "In Kitzbühel sind wir seit vielen Jahren mit unserem A-ROSA Hotel präsent, daher kennen wir den Markt dort sehr gut. Das HENRI ergänzt das bestehende Angebot perfekt."

Eine Zeitreise - mit dem Komfort von heute

Die historisch gewachsenen Gebäudeteile des Hotels greifen die Geschichte mit Fingerspitzengefühl auf. Im Haus "Kaiser" präsentiert sich das HENRI Kitzbühel ganz im Stil eines gehobenen Tiroler Gasthauses um 1900 mit einer Kombination von Belle Époque und rauer regionaler Gemütlichkeit. Die großzügigen Salonzimmer, die komfortablen Chambres und die charmanten Kabinett-Zimmer bieten - farbintensiv und mit Antiquitäten ausgestattet - eine stilechte Zeitreise mit dem HENRI-typischen Augenzwinkern und

zeitgemäßem Komfort. Im Erdgeschoss befindet sich auch der Wohnbereich mit der HENRI Hausküche, der originalen "Klausner-Stube", dem "Spiegelsaal" und dem "Roten Salon". Vom Frühstück über die Nachmittagsjause bis zum Tagesausklang an der Hausbar findet hier das Urlaubsleben in der Hausgemeinschaft statt. Im Sommer werden der beliebte Schanigarten und die Sonnenterrasse wiederbelebt.

Drei Gebäudeteile - drei Stilrichtungen

Neben dem Haus "Kaiser" bieten die zwei weiteren Gebäudeteile des Hauses einen ganz eigenen Charakter:

Im Haus "Streif", einem Anbau aus der Nachkriegszeit, spiegeln Midcentury-Möbel und fröhliche Stoffe das Flair der Tiroler Fifties. Das Haus "Ache" grenzt an den gleichnamigen Gebirgsfluss und ist der jüngste Gebäudeteil. In den 2000er Jahren entstanden, entsprechen die 31 Zimmer dem aktuellen Zeitgeist. Daher wurde im Sinne der Nachhaltigkeit vieles aus dem Bestand übernommen und für die HENRI-typische Wohnlichkeit behutsam ergänzt. Die Studios verfügen alle über großzügige Bäder mit Walk-in-Shower und über Balkone mit zum Teil herrlichem Blick in die umgebende Bergwelt. Die großen Grafiken auf Leinwand mit alpinen Motiven wurden von Ralf Nietmann eigens für dieses Haus geschaffen.

Das HENRI Country House Konzept // Ein Zuhause auf Zeit

Die HENRI Hotels setzen auf ein besonderes Konzept, das den Gästen ein Gefühl von Geborgenheit und Gemeinschaft vermitteln soll. In jedem HENRI Hotel steht den Gästen eine schöne Wohnlounge sowie eine einladende Hausküche zur Verfügung, in der sie sich rund um die Uhr im Rahmen eines Vertrauensprinzips selbst bedienen können. Ausgestattet mit einem Selfservice-Kühlschrank und einer Kaffeemaschine haben die Gäste jederzeit Zugang zu Getränken. In der Hausküche wird nicht nur das Frühstück serviert, sondern auch das traditionelle HENRI-Abendbrot bzw. in Tirol die Jause. Tiroler Speck und Käse, regionale Spezialitäten und leckere Aufstriche laden dazu ein, den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Egal ob nach einem langen Skitag oder einem ausgiebigen Stadtbummel - die entspannte Atmosphäre macht die Jause zu einem Highlight des Tages, wer mag auch in Gesellschaft anderer Gäste.

Wer den Tag lieber individuell beenden möchte, kann dies bei einem selbst gemixten HENRI-Cocktail an der hoteleigenen Bar tun - ein perfekter Abschluss für einen ereignisreichen Tag.

Mittendrin gut angebunden

Das neue HENRI Country House befindet sich zentral an der Uferpromenade der Kitzbüheler Ache, wenige Schritte vom Bahnhof und nur 10 Minuten zu Fuß von der Innenstadt entfernt. Umweltbewusste Gäste können daher problemlos mit der Bahn anreisen. Sie erreichen schnell und unkompliziert alle naheliegenden Skigebiete, Wanderdestinationen und Freizeiteinrichtungen.

Kitzbühel ist eine Ganzjahresdestination - neben Skisport im Winter ist von April bis Oktober Wandern, Biken, Golfen, Schwimmen im Schwarzsee und vieles mehr möglich. In der kalten Jahreszeit hat Kitzbühel Wintersportlern aller Sparten viel zu bieten: 58 Liftanlagen und 233 Abfahrtskilometer - darunter die berühmte Hahnenkamm-Abfahrt Streif - versprechen Anfängern und Profis grenzenloses Skivergnügen. Dazu kommen gut gepflegte Loipen, Winterwanderwege und Rodelstrecken. Nach dem Workout lockt die Alpenstadt mit urigen Berghütten, erstklassigen Restaurants, Shopping und Kultur.

Feierlustige Urlaubsgäste genießen in dem mondänen Skiort stilvolles Après Ski und ein prickelndes Nachtleben.

Susanne Grill, Hotelmanagerin des HENRI Kitzbühel

Die Leitung des jüngsten HENRI Hotels in Kitzbühel übernimmt Susanne Grill. Die gebürtige Niederbayerin verbringt seit vielen Jahren ihre Wochenenden und Urlaube in Kitzbühel und ist in der Alpenstadt bestens vernetzt. Nach ihrem Tourismusmanagement-Studium an der Hochschule Deggendorf und Salzburg arbeitete sie in unterschiedlichen Positionen in namhaften Häusern wie The Ritz Carlton Vienna, die Hilton Hotels Wien, The Ritz Carlton Wolfsburg und zuletzt bei der Cocoon Group in München als Projekt- und Trainingsmanagerin. Sie ist sicher, die Marke HENRI erfolgreich in Kitzbühel etablieren zu können.

Adresse:

Henri Countryhouse Kitzbühel

Bahnhofplatz 1, 6370 Kitzbühel

+43 5356 73470 2000

Ansprechpartner: s.grill@henri-kitzbuehel.de

www.henri-hotels.com

Buchungen nimmt das Hotel unter urlaub@henri-kitzbuehel.com und unter der Rufnummer +43(0) 5356 73470 2000 entgegen.

Über HENRI Hotels

Lebendige Gastfreundschaft und kosmopolitische Atmosphäre erzeugen ein vertrautes, universelles Gefühl, genannt HENRI. Die HENRI Hotels bieten einzigartige Aufenthalte mit einem persönlichen Touch. Jedes Hotel vereint stilvolles Design mit einem herzlichen Service, der sich an den Bedürfnissen von Reisenden orientiert, die sich in einer entspannten und familiären Atmosphäre wie zu Hause fühlen möchten.

Das HENRI Hotel Hamburg Downtown ging als erstes Haus der Marke 2013 an den Start. Es folgten Eröffnungen in Berlin, Düsseldorf und Wien. Inzwischen gibt es HENRI nicht nur in zentralen Innenstadtlagen, sondern auch in beliebten Feriendestinationen: In Seefeld und demnächst in Kitzbühel begrüßen jeweils ein HENRI Country House ganzjährig ihre Gäste.

Charakteristisch für die HENRI Hotels sind die Nutzung von Bestandsgebäuden sowie der Design-Bezug zur Historie der Immobilie. Mit Liebe zum Detail erhält jedes Haus seine persönliche HENRI-Note. Der Anspruch von HENRI: Gäste sollen sich wohlfühlen, wie bei Freuden zu Hause.

Die Marke Henri Hotels gehört zur DSR Hotel Holding. Die DSR Hotel Holding ist als Hotelmanagement-Gesellschaft in Deutschland, Österreich und Italien aktiv und tritt als Pächterin und Betreiberin von Hotelprojekten auf. Außerdem ist sie Holding-Gesellschaft für Betreiberbeteiligungen. Als Tochterunternehmen der DR Hospitality GmbH & Co. KG ist sie seit 2021 ein Joint Venture zwischen der DSR GmbH und der DERTOUR Group als Mehrheitsanteilseignerin (Teil der REWE Group). Das Portfolio umfasst derzeit 35 Hotels, von denen 16 unter drei der bekanntesten und renommiertesten Hotel- und Resortmarken A-ROSA, aja, Travel Charme und HENRI im deutschsprachigen Raum geführt werden. Zum Portfolio zählen außerdem zwei traditionsreiche Einzelhotels, das Hotel NEPTUN und Hotel Louis C. Jacob und vier Hotels der italienischen Beteiligung Mira Hotels & Resorts.

