PartnerFonds AG präsentiert sich auf dem Deutschen Eigenkapitalforum

Planegg (ots) - Die PartnerFonds AG nimmt am diesjährigen Eigenkapitalforum der Deutsche Börse AG teil. Oliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG, wird die Industrieholding im Rahmen der dreitägigen Konferenz den teilnehmenden Analysten und Institutionellen Investoren vorstellen.

"Das Deutsche Eigenkapitalforum ist eine exzellente Veranstaltung, um unser Geschäftskonzept namhaften Kapitalgebern und Institutionellen Investoren aus der Private Equity-Szene vorzustellen. Wir haben für uns den Anspruch entwickelt, in den kommenden Jahren zu den führenden deutschen börsennotierten Industrieholdings aufzuschließen und wollen uns der Kapitalmarktszene präsentieren", erläutert Oliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG.

Die Veranstaltung findet vom 26. bis 28. November 2018 im Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center statt und zählt mit rund 200 präsentierenden Unternehmen sowie bis zu 3.500 Einzelgesprächen zu den renommiertesten Veranstaltungen für börsennotierte und private Unternehmen in Europa.

Über die PartnerFonds AG

Die PartnerFonds AG investiert als Industrieholding in industriell geprägte Mittelständler mit klarem Wachstumspotenzial im deutschsprachigen Raum, um diese langfristig zu halten und weiterzuentwickeln.

Innerhalb dieser "buy, hold & develop"-Strategie agieren die Tochterunternehmen operativ unabhängig und bilden unter dem Dach der PartnerFonds AG eine starke Gruppe von industriell geprägten Unternehmen.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt dabei in der DACH-Region. Die Zielunternehmen bewegen sich in der Regel in einer Größenordnung zwischen EUR 10 und 50 Mio. Umsatz und verfügen über ein erkennbares und stabiles Kerngeschäft. Alle Tochtergesellschaften agieren von Anfang an selbstständig und verfolgen voneinander unabhängige Strategien. Synergieeffekte innerhalb der Gruppe werden seitens der PartnerFonds AG laufend geprüft.

