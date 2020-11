Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

EANS-Adhoc: Vienna Insurance Group gibt Ausblick für das Gesamtjahr 2020

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Gewinnprognose 16.11.2020 Wien - * Vorsteuerergebnis für das 1.-3. Quartal 2020 von rd. 266 Mio. Euro * Für 2020 wird ein Gewinn vor Steuern in der Bandbreite von 300 - 350 Mio. Euro erwartet Im Zuge der Ergebniserstellung für das 1.-3. Quartal 2020 konkretisieren sich die Auswirkungen der erwarteten dämpfenden Effekte auf Grund der Covid-19- Pandemie. Während das operative Versicherungsgeschäft solide performt und sich die Prämienentwicklung im Vergleich zum Vorjahr mit leicht positiver Entwicklung zeigt, ist das Finanzergebnis im Vergleich zum 1.-3. Quartal 2019 um rd. 114 Mio. Euro niedriger ausgefallen. Dies ist auf die negative Performance der Kapitalmärkte im Berichtszeitraum zurückzuführen. Der Rückgang schlägt unmittelbar auf das Ergebnis vor Steuern durch, das sich zum 1.-3. Quartal 2020 auf 266 Mio. Euro beläuft (minus 29% im Vergleich zur Vorjahresperiode). Auf Basis dieser Ergebnisse zum 1.-3. Quartal 2020, welche im Detail wie geplant am 26. November 2020 veröffentlicht werden, und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen erwartet der Vorstand der Vienna Insurance Group für das Gesamtjahr 2020 vorbehaltlich unvorhersehbarer Volatilitäten auf den Kapitalmärkten einen Gewinn vor Steuern in einer Bandbreite von 300 - 350 Mio. Euro. Folgende Wertpapiere der VIG sind an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen: EMISSIONSBEZEICHNUNG ISIN HANDELSSEGMENT Aktie AT0000908504 Wiener und Prager Börse, Amtlicher Handel VIG nachrang. Anleihe 2015 AT0000A1D5E1 Börse Luxemburg, Geregelter Freiverkehr VIG nachrang. Anleihe 2013 AT0000A12GN0 Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr Rückfragehinweis: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 1010 Wien, Schottenring 30 Wolfgang Haas Leiter Konzernkommunikation & Marketing, Konzernpressesprecher Tel.: +43(0)50 390-21029 Fax: +43 (0)50 390 99-21029 E-Mail: wolfgang.haas@vig.com Nina Higatzberger-Schwarz Leiterin Investor Relations Tel.: +43 (0)50 390-21920 Fax: +43 (0)50 390 99-21920 E-Mail: nina.higatzberger@vig.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30 A-1010 Wien Telefon: +43(0)50 390-22000 FAX: +43(0)50 390 99-22000 Email: investor.relations@vig.com WWW: www.vig.com ISIN: AT0000908504 Indizes: ATX, VÖNIX, WBI Börsen: Prague Stock Exchange, Wien Sprache: Deutsch

