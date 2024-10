Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

MdB Rainer Semet absolviert "Praktikum" in Baumschule

Berlin (ots)

MdB Rainer Semet, FDP, folgte der Einladung des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) e.V. und besuchte gestern in seinem Wahlkreis den Gartenfachbetrieb Bräuninger, wo er im Rahmen des Projektes "Praxis für die Politik" ein eintägiges "Praktikum" absolvierte.

"Die Herausforderungen sind vielfältig, ob die Umgestaltung unserer Städte, Stichwort Schwammstadt, die Anpassung unserer Wälder an das zukünftige Klima, oder der Umgang mit Quarantäneschädigern wie z.B. dem "Japankäfer". Der Austausch darüber ist elementar, um gemeinsam praxistaugliche Lösungen über Ländergrenzen hinweg zu finden. Daher bedanke ich mich sehr bei der Baumschule Bräuninger sowie dem Bund deutscher Baumschulen für den interessanten und aufschlussreichen Besuch.", erklärt Rainer Semet, MdB

Die Baumschule Bräuninger ist ein traditionsreicher Betrieb, geründet 1927 von Otto Bräuninger, hat er sich das Familienunternehmen stetig weiterentwickelt und über die Jahre das Verkaufsgelände erweitert sowie das Dienstleistungs- und Warenangebot ausgebaut. Seit 2009 werden die Baumschule und der Gartenfachbetrieb von dem Ehepaar Theo und Edeltraud Bräuninger geführt.

"Für mich war es interessant, dass Herr Semet ein offenes Ohr für die Belange der Baumschulbranche hat. Ich freue mich, dass er die Anregungen aus unserem Gespräch mitnehmen möchte. Und dann freue ich mich auf das, was wir weiterhin gemeinsam bewegen können.", resümiert Baumschul-Inhaber Theo Bräuninger.

Während des Praktikums führten Inhaber Theo Bräuninger und Marko Glivarec, Gärtner in der Baumschule gemeinsam mit BdB-Hauptgeschäftsführer Markus Guhl durch die Quartiere der Baumschule und konnten so mit Rainer Semet direkt am Ort der Produktion über die aktuellen politischen Themen der deutschen Baumschulbranche sprechen.

"Es war ein rundum gelungener Termin. Wir haben mit Herrn Semet auch über Branchenthemen wie Schwammstadt gesprochen. Herr Semet als Obmann im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen, ist dafür der richtige Ansprechpartner. Darüber hinaus haben wir über Schädlinge in Baumschulen gesprochen. Es war für uns alle ein sehr informatives Gespräch.", sagt Markus Guhl, BdB-Hauptgeschäftsführer.

Im Obstquartier wurde das Praktikum dann zum Praktikum und Rainer Semet durfte selbst Hand anlegen am sogenannten "Aufputzen" (= entfernen der Zweige am Stamm) der Halb- und Hochstämme teilgenommen um diese für den Verkauf vorzubereiten, ausprobiert.

Initiiert wurde das Projekt 'Praxis für die Politik' vom Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) e.V., in dem der BdB Mitglied ist.

Original-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell