Gartenliebhaber:innen aufgepasst: Mit diesen Bäumen gestalten Sie ihren Garten zukunftsfest

Der Verband der GartenBaumschulen BdB e.V. (GBV) und der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. haben gemeinsam die Broschüre "Zukunftsbäume für den privaten Garten" veröffentlicht. Auf 76 Seiten werden 60 klimaresiliente Bäume vorgestellt, mit denen Gärten zukunftsfest werden. Darüber hinaus werden Tipps zur Gestaltung des Gartens mit den portraitierten Bäumen sowie zum richtigen Pflanzen gegeben. Die Broschüre umfasst das Wissen von rund 150 GartenBaumschulen aus Deutschland und Österreich. Mit ausdrucksstarken Bildern und einer übersichtlichen Aufbereitung der Charakteristika der einzelnen Gehölze bietet sie Endkund:innen einen fundierten Überblick und eine professionelle Hilfestellung für die klimafeste Gartengestaltung.

Viele der in unseren Gärten wachsenden Bäume leiden bereits heute unter den gravierenden Auswirkungen des Klimawandels. Einige der einst etablierten und sicher geglaubten Arten sind zunehmenden Stresssituationen ausgesetzt. Insbesondere länger anhaltende Hitzeperioden, zunehmende Starkregenereignisse, Stürme oder auch Schneelasten im Winter setzen den einst gesetzten Gartengehölzen massiv zu. Die in der Regel steigenden Durchschnittstemperaturen, verbunden etwa mit spontan auftretenden Spätfrostereignissen wie in diesem Jahr, können sich extrem auf die Vitalität von Bäumen auswirken. So ist es auch wenig verwunderlich, dass sich einige der einst selten vorkommenden Pflanzenschädlinge sich seither besser ausbreiten können.

"Auch private Gärten sind von den Herausforderungen des Klimawandels betroffen und müssen an sich ändernde Bedingungen angepasst werden, sollen sie dauerhaft Bestand haben. Es braucht Bäume, die auch in privaten Gärten in Zukunft wachsen können. Da vielfach die privaten Grundstücke kleiner werden, werden dementsprechend auch kleine, robuste Sorten gesucht.", erklärt Hajo Hinrichs, Präsident Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. "In der neuen Broschüre ist die Expertise der gesamten deutschen Baumschulwirtschaft zusammengeführt worden. Neben heimischen finden auch nicht-heimische Arten ihren berechtigten Platz darin. Ich kann nur jeden Hobbygärtner, jeden professionellen Gärtner ermuntern, auf dieses Wissen zurückzugreifen und so die Privatgärten zukunftsfest zu gestalten.", BdB-Präsident Hajo Hinrichs weiter.

Die Broschüre kann über www.gruen-ist-leben.de/zukunftsbaeume-fuer-den-garten oder www.gartenbaumschulen.com zum Preis von 6 Euro pro Ausgabe zzgl. Versandkosten bezogen werden.

