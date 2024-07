Berlin/Presse-Einladung / Diskutieren und spazieren Sie mit uns: Was Stadtgrün im Klimawandel braucht

Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Diskutieren und spazieren Sie mit uns: Was Stadtgrün im Klimawandel braucht

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. lädt gemeinsam mit dem Fachbereich Grünflächen des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf zu einem Presse-Spaziergang durch Grünflächen und Straßenzügen in Charlottenburg-Wilmersdorf ein.

Vor Ort möchten wir uns mit Ihnen Beispiele von Stadtgrün ansehen, um direkt "am lebenden Beispiel" die Herausforderungen durch den Klimawandel zu betrachten und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. An vier Stopps zwischen dem Mierendorff Platz und dem Österreich Park möchte wir über die Themen Klimastress und Stadtgrün, Baumpflanzungen in einer wachsenden Stadt, Parkraum vs. Klimaanpassungsmaßnahmen sowie Regenwassermanagement sprechen.

Als Referent:innen sind dabei: Gabriele Bschorr, Gärtnermeisterin Fachrichtung Baumschule und BdB-Vizepräsidentin, Markus Guhl, BdB-Hauptgeschäftsführer, Jochen Flenker, Fachbereichsleiter Grünflächen, Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Tyco Cote, Leiter Fachbereich Tiefbau, Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Berliner Regenwasseragentur (angefragt)

Diskutieren und spazieren Sie mit uns!

Wann: Dienstag, 30.07.2024

Wann: 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Startpunkt: Mierendorff Platz/Wasserfontäne

Endpunkt: Österreich Park

Anschließend laden wir Sie zu Speisen und Getränken in den Biergarten CapRivi ein.

Bitte melden Sie sich an unter: zielsdorf@gruen-ist-leben.de

