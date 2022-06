Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Presse-Einladung

Baum-Zuwidmung für britische Königin in Hannover/9. Juni 2022,15:30 Uhr Georgengärten, Hannover

Berlin/Hannover (ots)

Die britische Botschafterin in Deutschland und der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. werden im Rahmen ihrer Partnerschaft bei der Initiative "Queen's Green Canopy" gemeinsam mit der Hannoversch-Britischen Gesellschaft e.V. und den Herrenhäuser Gärten der Queen eine Stiel-Eiche zuwidmen.

Im Georgengarten in Hannover werden die britische Botschafterin Jill Gallard sowie Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., Dr. Catrin Kuhlmann von der Hannoversch-Britischen Gesellschaft e.V. und Prof. Dr. Anke Seegert, Herrenhäuser Gärten, der britischen Königin Elizabeth II. eine frisch gepflanzte Stiel-Eiche (Quercus robur) zuwidmen.

Anlass ist der 70. Jahrestag der Thronbesteigung der Queen und die ihr zu Ehren gestartete Initiative The Queen's Green Canopy ("Das grüne Baumkronendach der Königin") unter der Schirmherrschaft des Prince of Wales. The Queen's Green Canopy ist ein Aufruf an alle - Schulen, Pfadfindergruppen, Vereine, Unternehmen, Kommunen und Grafschaften usw. -, durch Pflanzung von Bäumen einen Beitrag zu einer lebenswerten Umwelt zu leisten und zugleich ein nachhaltiges Vermächtnis der 70-jährigen Regentschaft der Königin für zukünftige Generationen zu schaffen. In Deutschland werden mehrere Baumpflanzungen im Rahmen dieser Initiative in Kooperation zwischen der Britischen Botschaft und dem Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. stattfinden.

Die Baumpflanzung in Hannover geht auf eine Initiative der Hannoversch-Britischen Gesellschaft e.V. und der Herrenhäuser Gärten zurück.

Wir laden Sie herzlich zu dem Termin mit der Möglichkeit zu Photos und Interviews ein!

The Queen's Green Canopy: Baumzuwidmung Queen Elizabeth II

am Donnerstag, 9. Juni 2022

um 15:30 Uhr im Georgengarten Hannover

genauer Standpunkt siehe Kartenausschnitt, Nähe Bahnstation Appelstraße

Ihnen stehen als Gesprächspartner:innen zur Verfügung:

I.E. Jill Gallard, Botschafterin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland

Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Dr. Catrin Kuhlmann, Vorstandsvorsitzende der Hannoversch-Britischen Gesellschaft e.V.

Prof. Dr. Anke Seegert, Direktorin Herrenhäuser Gärten

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Bei Fragen vorab und für O-Töne kontaktieren Sie bitte

Dr. Catrin Kuhlmann, Hannoversch-Britische Gesellschaft e.V.

Mail: hbg@catkuhlmann.com / Telefon: 0151 750 137 54 / www.hanbriges.de

