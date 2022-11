Beko

Beko arbeitet mit Youreko zusammen, um Verbrauchern mit dem Energiespar-Tool eine Entscheidungshilfe zu bieten

Beko, eine der führenden Marken für Haushaltsgeräte in Europa*, freut sich, seine Integration mit Youreko bekanntgeben zu können, einem Energieeffizienz-Tool, das Verbrauchern dabei hilft, nachhaltige Entscheidungen zu treffen und die laufenden finanziellen Kosten zu verstehen, die bei der Anschaffung neuer Geräte entstehen.

Die Integration des Youreko-Tools auf der Website von Beko zeigt den Verbrauchern Informationen dazu, wie energieeffizient Beko-Geräte im Vergleich zu herkömmlichen Modellen sind und wie viel Geld die Verbraucher langfristig mit den Geräten des Herstellers sparen können. Das Tool ergänzt die Auflistungen der Waschmaschinen, Waschtrockner, Trockenautomaten, Geschirrspülmaschinen, Kühlschränke und Gefrierschränke.

Die Youreko-Partnerschaft, die derzeit auf der britischen Beko-Website aktiv ist, wird weiterhin auf der rumänischen und der polnischen Website von Beko implementiert, um europäischen Verbrauchern zu helfen, mögliche Kostenersparnisse zu berechnen.

Ressourceneffizienz ist für Beko eine wichtige Priorität, insbesondere in der aktuellen wirtschaftlichen und klimabewussten Umgebung. Diese Integration mit Youreko ist eine Erweiterung des kontinuierlichen Engagements der Marke für die Bereitstellung von Produkten für ihre Verbraucher, um ein nachhaltiges Leben zu fördern.

Das Tool hilft Verbrauchern auf den Websites von Beko, indem es mehr Informationen über den Energieverbrauch und die finanziellen Kosten des Betriebs eines bestimmten Geräts liefert. Durch die Verwendung eines leicht lesbaren Bewertungssystems mit den Stufen Gold, Silber und Bronze signalisiert das Tool, wo am meisten Geld und Energie eingespart werden kann, und hilft Verbrauchern, fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen.

Durch die Integration von Youreko in seine Produkte ist Beko auch in der Lage, eine intelligente Empfehlung an die Verbraucher basierend auf der Energieeffizienzbewertung eines Produkts abzugeben. Diese Berechnung basiert auf einem Vergleich mit einem ähnlichen herkömmlichen Modell eines Geräts.

Akin Garzanli, Chief Marketing Officer bei Arçelik, dem Unternehmen, das Beko als eine seiner Hauptmarken führt, kommentierte: „Wir bei Beko wissen es zu schätzen, dass die Verbraucher gut informiert sein wollen, wenn sie über einen großen Kauf entscheiden, insbesondere bei Haushaltsgeräten mit einer langen Lebensdauer. Natürlich zählt angesichts der aktuellen Finanzlandschaft jeder gesparte Cent. Wir hoffen, dass wir mit der Integration von Youreko auf unseren Websites dazu beitragen werden, unsere Verbraucher in die Lage zu versetzen, Entscheidungen anhand von relevanten Informationen zu treffen."

Das Youreko-Energiespar-Tool kann auf der britischen Beko-Website für diverse Produkte verwendet werden, um Verbrauchern bei einem nachhaltigeren häuslichen Leben zu unterstützen.

Beko ist die internationale Haushaltsgerätemarke von Arçelik, einem multinationalen Haushaltsgerätehersteller, der mit 12 Marken arbeitet und weltweit mehr als 45.000 Mitarbeiter beschäftigt. Es ist eine der drei größten Marken für Haushaltsgeräte in Europa* im Weißwarensektor.

Beko konzentriert sich seit Jahren auf gesundes Wohnen, schärft das Bewusstsein und entwickelt Produkte, die ein gesundes Leben möglich und praktisch machen. Die Markenmission von Beko lautet: „Gesundes Leben ist nur auf einem gesunden Planeten möglich". Beko hat sich dem Schutz des Planeten verschrieben, indem es energieeffiziente Produkte entwickelt und herstellt und in Ressourceneffizienz bei der Produktion investiert.

* Quelle: Euromonitor International Limited; Großgeräte („Major Appliances") in Consumer Appliances, Ausgabe 2022, Einzelhandel, Daten von 2021. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.beko.com

Das Energiespar-Tool von Youreko präsentiert die Energieeffizienz von Produkten in finanzieller Hinsicht auf den Websites von Herstellern und Einzelhändlern. Dies ermöglicht es Verbrauchern, zu verstehen, wie sich die Energieeffizienz auf ihre Geldbörse auswirkt, und hilft ihnen auf dem Weg zu ihrer Kaufentscheidung.

Der innovative Ansatz von Youreko für Energieeffizienz bietet Herstellern und Einzelhändlern auch eine wirkungsvolle Möglichkeit, ihre effizienten Produkte zu vermarkten. Top-Produkte heben sich deutlich ab, wenn Verbraucher den echten finanziellen Vorteil des Kaufs eines effizienteren Geräts erkennen können.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://www.youreko.com

