Neue Patientenbeauftragte bei Leafly.de

Seit dem Launch von Leafly.de im Mai 2017 ist Gesa Riedewald fest freies Redaktionsmitglied der Wissensplattform für Cannabis als Medizin. Nun ist seit Jahresbeginn als neue Patientenbeauftragte des Onlineportals tätig. Gesa Riedewald verfügt über langjährige Erfahrung als Autorin medizinischer Fachthemen. Sie hat bereits mit vielen Cannabispatientinnen und -patienten Interviews geführt. In Zukunft steht sie Betroffenen als direkte Ansprechpartnerin zur Verfügung.

"Wir sind stolz darauf, mit Gesa Riedewald eine Expertin für das Thema Cannabis als Medizin als Patientenbeauftragte zu gewinnen. Wir wissen aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass Betroffene und deren Angehörige bei individuellen Schwierigkeiten, aber auch bei strukturellen Ursachen auf Unterstützung angewiesen sind. Hier setzt unsere Patientenbeauftragte an und hilft dabei, sich wieder angstfrei im Gesundheitssystem bewegen zu können. Gesa ist von Anfang an als ständiges Redaktionsmitglied für die gesundheitspolitischen Themen bei Leafly.de verantwortlich gewesen. Ihre Vernetzung in höchste politische Kreise, zu Krankenkassen und Behörden ist beeindruckend. Dazu kommt ihre jahrelange Erfahrung als Autorin für medizinische Fachthemen. Für uns die passende Kombination um sie 2019 als Patientenbeauftragte zu engagieren", erklärt Sandrina Koemm-Benson, Chefredakteurin von Leafly.de.

"Als Patientenbeauftragte verstehe ich mich als Ansprechpartnerin für Patientinnen und Patienten. Auch der Kontakt zu Medizinern ist mir wichtig. Ich habe ein offenes Ohr für alle Betroffenen und möchte das Sprachrohr für Cannabispatienten, ihre Geschichten und Anliegen und auch ihre Probleme sein. Mir ist es wichtig, dass die Belange kranker Menschen mehr Aufmerksamkeit erhalten und dass alle, die sich für Cannabis als Medizin interessieren, ihre Fragen rund herum beantwortet bekommen", so Gesa Riedewald.

Die Aufgaben der Leafly.de Patientenbeauftragten

- Ansprechpartner für alle, Patienten oder nicht, wenn es um Fragen geht, die sich um Cannabispatienten drehen - geeignete Beratungs- und Unterstützungsangebote vermitteln insofern dies möglich ist - Beschwerden und Erfahrungen von Patientinnen und Patienten aufgreifen und bündeln - Probleme im System sichtbar machen - Patientenakten schreiben. Betroffene können sich jederzeit hierfür melden

So erreichen Betroffene die Patientenbeauftragte

Cannabispatientinnen und -patienten können sich bei Gesa Riedewald unter patienten@leafly.de mit ihren persönlichen Geschichten melden. Interessierte erhalten weitere Informationen unter www.leafly.de.

Mehr zu Gesa Riedewald

Gesa Riedewald ist seit vielen Jahren ich in den Bereichen Text und Kommunikation tätig, unter anderem auch in der Healthcare-Branche. Sie kommt aus Niedersachsen und habt in Hannover und Bristol Anglistik und Politikwissenschaft studiert. Seit dem Jahr 2000 lebt sie in Hamburg - inzwischen gemeinsam mit Mann und zwei Kindern. Neben ihrem Beruf engagiert sie sich ehrenamtlich in ihrer Stadt und ihrem Stadtteil.

Dank an die Vorgängerin

Das Team von Leafly.de bedankt sich ausdrücklich bei Uta Melle, die diese Aufgaben über ein Jahr lang im Sinne von Leafly.de für die Patienten erledigt hat. Sie bleibt weiterhin als freie Autorin und Kolumnistin erhalten.

Über Leafly.de

Das Wissensportal Leafly.de gibt seit 4. Mai 2017 Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen rund um den Einsatz von Cannabis als Medizin in Deutschland. Nach der Gesetzesänderung im März 2017 herrscht bei Patienten, Angehörigen, Ärzten, Apothekern, Pflegepersonal und Forschern nach wie vor Unsicherheit durch fehlendes Wissen. Bei Leafly.de schreiben Experten und erfahrene Autoren rund um Cannabis im medizinischen Kontext. Die Webseite ist mit über 170.000 Usern das führende Portal in Deutschland, das sich mit diesem Thema befasst. Mehr unter http://www.leafly.de.

