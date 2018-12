Oliver Kalkofe, Peter Rütten & famose Freunde zelebrieren... SchleFaZ 100 - Live! Das Jubiläums-Festival / Peter Rütten und Oliver Kaklofe feiern die 100. Folge SchleFaZ erstmalig live on Stage. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/43455 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - Schlecht? Schlechter... SchleFaZ! Erstmalig - Einmalig - Live!

DAS hat die Welt noch nicht gesehen: Am 28. September 2019 erobern die Hüter des heiligen Scheissfilm-Grals - Oliver Kalkofe und Peter Rütten - gemeinsam mit sensationellen Stargästen das Tempodrom zu Berlin, um dort gemeinsam mit tausenden televisionär traumatisierten Trashfilmfreunden ein fulminant-furios-furchtbares Festival des schlechten Geschmacks zu zelebrieren. Dort präsentieren die kongenialen Kackfilm-Könige die 100. Folge ihrer kuriosen Kultshow "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" zum ersten Mal komplett LIVE und in Farbe vor ihrem treuen Publikum! Ein Festival der Liebe und des gehobenen Wahnsinns!

Gemeinsam mit fantastischen Gästen und dem gesamten SchleFaZ-Produktions-Team werden die berühmt-berüchtigten B-Movie Bestatter Olli & Päter in den Originalkulissen der Sendung gemeinsam mit Euch dieses "Jahr100-Ereignis" für Tele 5 und natürlich für die Ewigkeit aufzeichnen.

Doch das ist nur die halbe Wahrheit - denn zu diesem schrägen Schundfilm-Spektakel werden im gigantomanischen SchleFaZ-Festival-Rahmenprogramm zahlreiche grandiose Stargäste erwartet.

Welche prominenten Party-People sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten zu diesem historischen Ereignis auf die Bühne holen, wird an dieser Stelle allerdings noch genau so wenig verraten wie der Name des großflächig vergeigten Gurkenstreifens, der von den zwei schonungslosen Scheißfilm-Schlächtern seziert wird. Ein bisschen Spannung muss sein - aber selbstverständlich werden wir euch dazu die nächsten Monate lang auf dem Laufenden halten!

SchleFaZianer aller Länder, vereinigt Euch und werdet Teil der bekloppten Bewegung. Kommt zu uns und begleitet unsere mutigen Murks-Movie-Matadore OLIVER KALKOFE & PETER RÜTTEN auf ihrer Suche nach dem schlechtesten Film aller Zeiten: SchleFaZ 100 - Totally Live!

Are you ready for...? SchleFaaaaaaaZ. Das muss Liebe sein!

In die Welt von SchleFaZ eintauchen unter: www.schlefaz.de Oder mitfiebern auf Twitter: twitter.com/schlefaz und den Hashtags #SchleFaZ100Live #JubiläumsFestival #TV-Aufzeichnung

Die Tickets für das SchleFaZ 100 Jubiläumsfestival am Samstag, den 28. September 2019 im Tempodrom in Berlin finden Sie auf Eventim.de: https://bit.ly/2BqTzPd

