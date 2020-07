FC PlayFair!

Vier Minus für Geisterspiele. Ohne Fans keine Faszination.

FC PlayFair!-Fanumfrage mit überraschenden Ergebnissen

Berlin (ots)

In einer Umfrage unter mehr als 3.500 Fußballfans hat der "FC PlayFair! Verein für Integrität im Profifußball e.V." ein Meinungsbild der Fans zu den Geisterspielen der abgelaufenen Saison ermittelt. Die gemeinsam mit Kooperationspartner Sportbuzzer durchgeführte Befragung ergab im Wesentlichen folgende Ergebnisse:

Grundsätzlich sind zwar mehr als 52 Prozent der Befragten der Meinung, Geisterspiele in ihrer aktuellen Form seien nicht akzeptabel - aber trotzdem konstatieren mehr als 60 Prozent der DFL, ein gutes Konzept für den Liga-Start inmitten der Corona-Zeiten ausgearbeitet zu haben. Das Statement "Ich war froh darüber, dass die Bundesliga wieder im TV kam" erhielt 65 Prozent Zustimmung.

Entgegen dieses eher positiven Stimmungsbildes sind aber trotzdem fast 50 Prozent der Meinung, dem Fußball sei hier eine unberechtigte Sonderrolle eingeräumt worden. Und überwältigende 85 Prozent stimmten der These zu, der Fußball habe ohne die Fans seine Faszination verloren.

Interessant auch der Blick nach vorne, in die kommende Saison. Denn fast 65 Prozent Zustimmung unter den Fußballfans erntet das Statement, die Saison 2020/21 solle erst starten, wenn wieder Fans in den Stadien zugelassen sind.

Am Ende der insgesamt 14 Fragen stellten die Fans eine Gesamtnote von 4,2 für die Geisterspiele aus. In der Schule mit Vier Minus quasi grade noch bestanden.

Die gesamte Umfrage gibt es unter https://www.fcplayfair.org/geisterspiele/.

Über den FCPlayFair!

Der "FC PlayFair! Verein für Integrität im Profifußball e.V." wurde im Januar 2017 vom heutigen Präsidenten des VfB Stuttgart, Claus Vogt, gegründet, um angesichts der immer weiter zunehmenden Kommerzialisierung im Profifußball in Deutschland und anderswo die dringendsten Probleme zu identifizieren und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Mitglieder des FC PlayFair! lieben den Fußball und sind Anhänger der unterschiedlichsten Clubs. Sie sitzen in der Loge und stehen in der Kurve. Der FC PlayFair! arbeitet streng übervereinlich. Weitere Informationen unter www.fcplayfair.org.

Pressekontakt:

FC PlayFair!

Marcel Proß

Otto-Lilienthal-Straße 24

71034 Böblingen

+49 (0)70312029014

marcel.pross@fcplayfair.org

https://www.fcplayfair.org

Original-Content von: FC PlayFair!, übermittelt durch news aktuell