Bridgestone Europe beabsichtigt Erwerb von TomTom Telematics für 910 Mio. Euro in bar

TomTom Telematics, ein Unternehmensbereich von TomTom, ist der europäische Marktführer für digitale Flottenlösungen mit einer starken Datenplattform.

Der Erwerb legt den Grundstein für ein führendes Kompetenzzentrum für Flottenlösungen in Europa, Nahost und Afrika (EMEA), um neue digitale Geschäftsmodelle für kommerzielle und private Mobilität zu erschließen.

Bridgestone Europa NV/SA, eine Tochtergesellschaft des Bridgestone Konzerns in EMEA, hat mit TomTom eine Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsfeldes Tom Tom Telematics für einen Barpreis von 910 Mio. Euro getroffen.

Diese Transaktion bringt den Weltmarktführer der Reifen- und Gummibranche[1] mit dem führenden Anbieter digitaler Flottenlösungen in Europa zusammen und schafft dadurch eine wegweisende Datenplattform für vernetzte Fahrzeuge. TomTom Telematics wird somit die Entwicklung von Bridgestone zu einem führenden Anbieter von Mobilitätslösungen in der Region beschleunigen. Durch den Zusammenschluss beider Unternehmensangebote erhält Bridgestone die Möglichkeit, Reifen und Lösungen an einen größeren Kundenstamm zu verkaufen. Darüber hinaus wird der zukünftige Datenzugriff die virtuelle Reifenentwicklung und bestehende Testverfahren sowie damit zusammenhängende Reifeninnovationen verbessern, von der wiederum Kunden und OEMs profitieren.

Neue soziale, wirtschaftliche und technologische Megatrends treiben den Wandel in der Automobilindustrie voran, sodass die Zukunft der Mobilität vernetzt, autonom, flexibel und elektrisch ist. In diesem Zusammenhang hat Bridgestone digitale Mobilitäts- und Flottenlösungen als strategische Priorität identifiziert. Dies wird durch die wachsende Bedeutung von Flotten gegenüber Einzelfahrzeugen für den Transport von Personen und Gütern verstärkt. Die steigende Nachfrage in der Transportbranche bringt mit sich, dass Flottenbesitzer und Flottenmanager mehr denn je die Produktivität ihrer Fuhrparks maximieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken müssen.

Mit dieser Investition wird Bridgestone die eigene Digitalisierung in EMEA weiter vorantreiben und seine Fähigkeiten in der Datenerfassung durch Sensoren, Datenbanken und Analysen erheblich erweitern. Die erfolgreiche Markteinführung digitaler Lösungen und Anwendungen wie Tirematics, Mobox, FleetPulse und Bridgestone Connect ist ein Beispiel dafür, wie Bridgestone neue Wege beschreitet.

TomTom Telematics, ein Vorreiter in einer Zukunftsbranche mit zweistelligen Wachstumsraten, passt strategisch zu Bridgestone, da es über eine große und wachsende Nutzerschaft von 860.000 Fahrzeugen verfügt, von denen mehr als zwei Drittel aus dem gewerblichen Umfeld sind. TomTom Telematics verfügt über ein auf die Marktbedürfnisse maßgeschneidertes System und ein digitales Premium-Angebot, das WebFleet und NextFleet umfasst. Die auf ganzheitlichen Datenanalysen basierenden Technologien greifen auf eine offene, skalierbare, sichere und Cloud-basierte Plattform zurück. TomTom Telematics verarbeitet durchschnittlich über 800 Millionen GPS-Positionen, 3,3 Millionen Fahrten und 200 Millionen Datenpunkte pro Tag.

Die Plattform ermöglicht es Kunden wie Nutzfahrzeugflotten, Leasinggesellschaften oder Firmenflotten, ihre Abläufe effizienter zu gestalten. Zudem sind Partnerschaften mit OEMs denkbar, um den Alltag von Fahrern erheblich zu vereinfachen. Die Führungsmannschaft von TomTom Telematics hat es geschafft, den Kundenstamm stetig zu erweitern und kontinuierlich profitable Ergebnisse zu erwirtschaften. Somit ist das Unternehmen auch für das zukünftige Wachstum von Flottenlösungen und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle im Bereich Software gut positioniert.

Bridgestone verfügt über die entsprechenden Mittel, um das Geschäft von TomTom Telematics zu beschleunigen. Das Unternehmen kann auf eine starke Marke, einen großen Kundenstamm, einen bevorzugten Lieferantenstatus bei vielen führenden Fahrzeugherstellern und -flotten weltweit sowie auf 2.600 Verkaufsstellen in EMEA zurückgreifen. Darüber hinaus bringt Bridgestone seine branchenführenden Investitionen im F&E-Bereich sowie die "Digitale Garage" in Rom für die Entwicklung digitaler Mobilitätslösungen mit.

"Wir haben in TomTom Telematics einen perfekten Partner gefunden. Mit unseren sich gegenseitig ergänzenden Mitteln und Fähigkeiten werden wir ein führendes Kompetenzzentrum für Flottenlösungen schaffen und den digitalen Technologiezweig von Bridgestone weiter stärken", sagt Paolo Ferrari, CEO & President Bridgestone EMEA und Executive Vice President Bridgestone Group. "Zudem verschafft uns diese Ergänzung unseres Angebots den erheblichen Vorteil, Reifen und weitere Lösungen zusammen an unsere Kunden zu verkaufen. Jetzt sind wir in EMEA optimal aufgestellt, um unser datenbasiertes Geschäft zu beschleunigen, den Flottenkundenstamm zu erweitern und schnell wachsende, profitable Chancen in der Automobilmobilitätsbranche zu nutzen", so Paolo Ferrari weiter.

"Wir schätzen das Talent und die Fähigkeiten des Management-Teams von TomTom Telematics und seiner 670 Mitarbeiter. Es ist unsere Absicht, das Unternehmen zu fördern und auszubauen und seine bestehenden Pläne zu unterstützen. TomTom Telematics wird seine Kunden weiterhin so erfolgreich betreuen wie in den letzten Jahren und seine führende Position in einem schnell wachsenden Markt nutzen", erklärt Paolo Ferrari.

"Nach einer gründlichen Prüfung mehrerer strategischer Optionen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass der Verkauf von TomTom Telematics an Bridgestone sowohl im besten Interesse von TomTom Telematics als auch in dem unseres Kerngeschäfts Navigationstechnologien ist", kommentierte Harold Goddijn, CEO von TomTom. "Wir werden weiterhin in unser innovatives Kartenerstellungssystem investieren, das schnellere Kartenaktualisierungen ermöglicht, die Betriebskosten senkt und den Weg zum autonomen Fahren ebnet."

"TomTom Telematics ist der führende Telematikdienstleister Europas und wir bauen unseren Fahrzeugstamm, den wir weltweit bedienen, ständig weiter aus", ergänzt Thomas Schmidt, Managing Director TomTom Telematics. "Wir freuen uns darauf, unseren ehrgeizigen Wachstumsplan zu beschleunigen und als Teil von Bridgestone neue Chancen zu ergreifen. In der Zwischenzeit erwarten wir für unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter einen nahtlosen Übergang der Geschäftstätigkeit."

Details zur Übernahme

Nach Abschluss wird Bridgestone das gesamte ausgegebene und ausstehende Aktienkapital von TomTom Telematics für 910 Mio. Euro in bar erwerben, vorbehaltlich üblicher Anpassungen. Die Übernahme wird mit vorhandener Liquidität in der Bilanz finanziert und voraussichtlich im ersten Jahr einen EPS-Gewinn erzielen. Es wird nur der Geschäftsbereich TomTom Telematics erworben. Die Transaktion wird voraussichtlich spätestens im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Aktuell steht sie noch unter dem Vorbehalt der einschlägigen behördlichen Genehmigungen, der Konsultation der Arbeitnehmervertretungen von TomTom und der Zustimmung der Aktionäre von TomTom.

Morgan Stanley fungiert im Zusammenhang mit dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater für Bridgestone und Simmons & Simmons als Rechtsberater.

[1] Basierend auf dem Reifenabsatz 2017. Quelle: Tire Business 2018 - Global Tire Company Rankings.

Über Bridgestone Europe

Wir, Bridgestone Europe NV/SA, sind eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bridgestone Corporation, dem weltweit führenden Unternehmen der Reifen- und Gummibranche mit Sitz in Tokio, Japan. Seit knapp 90 Jahren liefern wir kontinuierlich Premium-Produkte, auf die sich die Menschen verlassen können, um sicherer und komfortabel an ihr Ziel zu gelangen. Hierfür wird uns eine Menge Vertrauen entgegengebracht: Wir verfügen über brillante Chemiker, Ingenieure und Wissenschaftler sowie über die modernsten Fabriken Europas, die weltbesten Technologien und ein führendes F&E-Zentrum. Für uns stehen optimale Lösungsansätze zu alltäglichen Anforderungen im Straßenverkehr im Fokus - egal was kommt. Unsere Vertriebsgesellschaft mit Niederlassungen in Deutschland (Bad Homburg vor der Höhe), der Schweiz (Spreitenbach) und Österreich (Wien) sind als DACH-Region zusammengefasst. Als Central Region (BSCER) decken wir den wichtigsten europäischen Markt ab.

Über TomTom

TomTom ist der führende unabhängige Spezialist für Ortungstechnologie und gestaltet Mobilität mit hochpräzisen Karten, Navigationssoftware, Echtzeit-Verkehrsinformationen und -diensten. Um unsere Vision einer sichereren Welt ohne Staus und Emissionen zu erreichen, entwickeln wir innovative Technologien, die die Welt in Bewegung halten. Durch die Kombination unserer langjährigen Erfahrung mit führenden Geschäfts- und Technologiepartnern treiben wir vernetzte Fahrzeuge, intelligente Mobilität und letztendlich autonomes Fahren an. TomTom, mit Hauptsitz in Amsterdam, verfügt über Niederlassungen in 37 Ländern. Hundert Millionen Menschen weltweit vertrauen auf die Technologien von TomTom.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tomtom.com

