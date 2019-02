CitNOW Video

CitNOW Video GmbH erhält ISO/IEC 27001 Zertifizierung

Berlin (ots)

- TÜV Süd bescheinigt CitNOW geprüften Datenschutzstandard nach ISO 27001 - Sicherheit des Information Security Management Systems (ISMS) bestätigt - ISO 27001 ist der höchste internationale Standard für Datensicherheit - Die Zertifizierung ist ein wichtiger Schritt für das Videotechnologie-Unternehmen, das sich auf Anwendung in der Automobilbranche spezialisiert hat

Die CitNOW GmbH, Tochter des britischen Videosoftware-Unternehmens CitNOW, ist nun offiziell auch nach ISO / IEC 27001 zertifiziert. Das Zertifikat überreichte der TÜV Süd der CitNOW Video GmbH Anfang des Monats in Berlin. Damit wird dem Videotechnologie-Pionier der Automobilbranche der normgerechte Aufbau und die Wirksamkeit des Information Security Management Systems (ISMS) bestätigt. Das System dient der Sicherheit der firmeneigenen IT-Infrastruktur und internen Datenverarbeitungsprozesse. Für das britische Unternehmen, das eigens für den Automobilhandel eine innovative Videosoftware zur besseren Kommunikation mit dem Kunden entwickelte, ist die Zertifizierung ein wichtiger Schritt. Denn mittels CitNOW werden mittlerweile täglich bereits mehr Videos verbreitet, als durch die britische Sendeanstalt BBC. Allein in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz nutzen bereits über 600 Autohändler verschiedener Marken die Technologie, um ihren Kunden einen zeitgemäßen und innovativen Service zu bieten.

Der Datenschutzstandard ISO 27001 bescheinigt CitNOW eine sichere Datenübertragung, - Verarbeitung und -Speicherung. Das bedeutet, dass Unternehmen und Kunden, die CitNOW-Apps verwenden, über ein bewährtes und unabhängig verifiziertes System verfügen, das ihnen garantiert, dass ihre Daten nach den weltweit höchsten Standards sicher und privat bleiben. All dies sind wichtige Kriterien für die Kunden des Unternehmens, zu denen hauptsächlich OEM-Hersteller aus der Automobilindustrie gehören, die häufig mit sensiblen Kundendaten operieren.

Um die anspruchsvolle Zertifizierung zu erreichen, müssen Unternehmen ihre ISMS einer strengen unabhängigen Überprüfung unterziehen und im gesamten Unternehmen gründliche Risikobewertungen durchführen. Auditoren von TÜV Süd hatten das ISMS der CitNOW GmbH über einen Zeitraum von drei Monaten begutachtet und geprüft, ob alle verarbeiteten Informationen den vorgeschriebenen Normen zur Speicherung, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit entsprechen. Mit der Bestätigung durch den TÜV Süd gelang der CitNOW Video GmbH die Zertifizierung des ISMS bereits beim ersten Audit.

Hans-Jörg Hänggi, General Director und Head of Sales der CitNOW Video GmbH sagte: "Die ISO 27001 ist der höchste internationale Standard für die Zertifizierung von Datensicherheit. Es ist keine leichte Aufgabe, dies zu erreichen und erfordert ein vollständiges Bewusstsein für Datensicherheit in allen Bereichen des Unternehmens. Die digitale Revolution ist eine großartige Erfolgsgeschichte für die Automobilindustrie, aber dies sollte nicht zu Lasten der Datensicherheit gehen. Dank der akkreditierten Zertifizierung können sowohl Einzelhändler als auch Kunden die CitNOW-Suite optimal nutzen, da sie wissen, dass ihre persönlichen Daten sicher und privat sind. "

Redaktionelle Hinweise:

Über CitNOW

CitNOW ist ein britisches Softwareunternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer Videotechnologie-Apps für den Autohandel spezialisiert hat. 2008 gegründet, beschäftigt das Unternehmen mehr als 100 Mitarbeiter an neun Standorten weltweit. Die deutsche Tochtergesellschaft CitNOW Video GmbH ist in Berlin ansässig und für den Vertrieb in den Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen zuständig.

