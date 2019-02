PRIMAVERA LIFE

Der Inbegriff von Liebe - auch zur Natur: Morgen ist "Tag der Rose"

Oy-Mittelberg

Der "Tag der Rose" am 7. Februar markiert den Start der Valentinswoche - für viele alljährlich ein Anlass, ihrer oder ihrem Liebsten eine Rose zu schenken. Denn wie keine andere Blume ist die Rose ein Symbol für die Liebe. Ihr ätherisches Öl gehört zu den bekanntesten und facettenreichsten Düften überhaupt. Auch in vielen Produkten des Aromatherapie-Spezialisten PRIMAVERA spielt es eine wichtige Rolle. Das besonders kostbare Öl der Damaszener-Rose steht aber nicht nur für Liebe, Schönheit und Wohlbefinden. Für PRIMAVERA ist es auch ein Symbol für die Liebe zur Natur und den Menschen, die verantwortungsvoll mit ihr umgehen. Dazu zählen beispielsweise die Rosenbauern im türkischen Taurus-Gebirge, mit denen das Unternehmen seit vielen Jahren partnerschaftlich verbunden ist.

Ursprünglich stammt die Damaszener-Rose aus dem persischen Raum. Sie sieht aus wie eine Kletterrose und hat rosa Blüten, aus denen durch Wasserdampfdestillation ätherisches Rosenöl gewonnen wird. Dieses ist besonders wertvoll: Für einen Tropfen benötigt man etwa 30 frisch erblühte Rosen. 3.500 bis 5.000 Kilogramm Blüten ergeben gerade mal 1 Kilogramm ätherisches Rosenöl. Dieses enthält mehr als 400 unterschiedliche Inhaltstoffe und wirkt stimmungsaufhellend, harmonisierend und hautregenerierend. In der Aromatherapie wird es traditionell von der Geburt bis zur Sterbebegleitung für die verschiedensten Anwendungen eingesetzt.

PRIMAVERA bezieht sein Rosenöl türkisch seit fast 30 Jahren aus einem Bio-Anbauprojekt im Taurus-Gebirge. Nach dem Start mit konventionellem Rosen-, Thymian- und Myrtenöl stellten die dortigen Bauern Anfang der 90er Jahre auf Bio-Anbau um - unterstützt und beraten von den beiden PRIMAVERA-Gründern und -eigentümern Ute Leube und Kurt Ludwig Nübling. Heute bewirtschaften 42 Bauern und Familienbetriebe auf knapp 3.000 Quadratmetern biologische Rosengärten. Sie pflanzen Zwiebeln und Knoblauch zwischen die Rosenstöcke, um Ungeziefer fernzuhalten. Es werden die gleichen natürlichen Methoden wie im biologischen Weinbau angewendet. Früh am Morgen, wenn der Gehalt des wertvollen ätherischen Öls in den Blütenblättern am höchsten ist, wird behutsam von Hand geerntet.

Vom reinen Öl bis hin zur Luxuspflege: Rosenöl spielt bei PRIMAVERA eine wichtige Rolle

Darüber hinaus hat PRIMAVERA auch andere ätherische Rosenöle im Programm - etwa afghanisches, persisches oder bulgarisches Rosenöl. Die Damaszener-Rose gilt als sanft und kraftvoll zugleich, ausgleichend und stärkend für Haut und Sinne. Rose galica kommt aus Georgien. Rosen Attar ist eine indische Rosenspezialität, bei der der Destillationsvorgang über Sandelholz stattfindet, was den Duft orientalisch-rosig werden lässt. Je nach Herkunftsland und Gewinnungsart entstehen unterschiedliche Duftprägungen.

In der arabischen Kultur ist ätherisches Rosenöl bis heute fest verankert, sei es als edle Komponente zur Verfeinerung von Speisen oder als Parfüm. In westlichen Kulturen wird es vor allem für seine harmonisierende und aufmunternde Wirkung geschätzt. Mit zehn verschiedenen ätherischen Rosenölen, einem Rosenhydrolat und der Revitalpflege Rose-Osmanthus steht PRIMAVERA-Kunden eine breite Produktpalette zur Verfügung.

Das kostbare Öl der Damaszener-Rose bildet neben fruchtiger Mandarine und beruhigender Benzoe Siam etwa die Grundlage der PRIMAVERA-Edition "Alles Liebe". Neben einer Duftmischung und einem BioAirspray zur Raumbeduftung wird auch der dazugehörige Duschbalsam künftig dauerhaft im Sortiment sein. Er verbindet die hautpflegenden Eigenschaften des ätherischen Rosenöls mit wohltuenden Bio-Pflegeölen aus Oliven und Chiasamen.

Ätherisches Rosenöl findet sich auch in zahlreichen selbstgemischten Duftmischungen, die sich für den "Tag der Rose" besonders anbieten:

Do it yourself-Rezept "Sinnliches Rosenbad":

500 g Meersalz 10 Tropfen Rose türkisch bio 10% Rosenblüten (ggf. getrocknet) Glastiegel (Fassungsvermögen 500 g)

Das ätherische Rosenöl in den Tiegel tropfen. Meersalz hinzugeben und Tiegel verschließen. Gut schütteln, damit sich das ätherische Öl mit dem Meersalz gut vermischt. Für ein Vollbad 4 Esslöffel Badesalz in fließendes Wasser geben.

UNTERNEHMEN

Für PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.

PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.

