PRIMAVERA ist erneut "Marke des Jahrhunderts"

Oy-Mittelberg (ots) - Im Rahmen einer festlichen Buchpremiere wurden gestern in Frankfurt die "Marken des Jahrhunderts" ausgezeichnet - und der Allgäuer Bio-Pionier PRIMAVERA zählt zum zweiten Mal zu den Preisträgern. Die Aufnahme ins "Who is who" der deutschen Marken ist Traditionsunternehmen mit Alleinstellungsmerkmal, hohem Bekanntheitsgrad und großem unternehmerischen Engagement vorbehalten. Besonders überzeugt hat die Jury die kompromisslos "grüne" Strategie von PRIMAVERA. Sie spiegele sich nicht nur in den hochwertigen, naturreinen Aromatherapie-Produkten, sondern auch im Umgang mit der Natur, der Zusammenarbeit mit Bio-Anbaupartnern weltweit und sogar im Firmengebäude des Unternehmens wider.

"Als wir vor mehr als 30 Jahren mit Aromatherapie anfingen, hielten uns viele Menschen schlichtweg für Träumer. In der Zwischenzeit hat sich die Welt sehr verändert: `Bio` ist in aller Munde und PRIMAVERA eine Marke, die neben internationalen Größen wie Adidas, Märklin oder Porsche eine wichtige Rolle spielt", freut sich Unternehmens-Mitgründerin und -eigentümerin Ute Leube. RIMAVERA vertreibt seine Produkte aktuell in 32 Ländern.

Wie bei der letzten Auszeichnung wird PRIMAVERA für sein Engagement im Bereich Aromatherapie geehrt. Seit 1986 stelle das Unternehmen zu 100 Prozent naturreine ätherische Öle her und zähle damit zu den Pionieren auf diesem Gebiet, so der Eintrag in dem alle drei Jahre erscheinenden Kompendium "Deutsche Standards - Marken des Jahrhunderts". Seitdem habe PRIMAVERA sein Prinzip "Von der Natur lernen" auf vielfältige Weise mit Leben gefüllt: sei es durch die wachsende Produktpalette aus naturreinen ätherischen Ölen, durch die Erweiterung des Sortiments mit Bio- und Naturkosmetik, den nach baubiologischen Vorgaben erstellten Unternehmenssitz im Allgäu oder die faire und nachhaltige Zusammenarbeit mit Bio-Anbaupartnern in aller Welt. "Dass diese Philosophie in konkrete Taten mündet, zeigt sich in den zahlreichen sozialökologischen Projekten von PRIMAVERA", lautet die Begründung weiter: "Das Unternehmen will mit seinem Engagement vor allem Menschen in ärmeren Ländern ermöglichen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen."

Die Frühlingsgöttin PRIMAVERA: Name und Programm zugleich

Die "Marken des Jahrhunderts" werden jährlich von einer Jury aus Vertretern aus Medien, Wirtschaft und der Kreativbranche nominiert. Eine starke und traditionsreiche Wort-Bild-Marke zählt dabei zu den Grundvoraussetzungen. Bei PRIMAVERA ist es die namensgebende Frühlingsgöttin Primavera als Sinnbild für die Kraft der Natur und den respektvollen Umgang mit ihren Gaben.

Dr. Florian Langenscheidt, Initiator und Herausgeber des Projekts "Deutsche Standards - Marken des Jahrhunderts", übergab die Auszeichnung gestern im Rahmen einer feierlichen Buchpremiere an die beiden Unternehmensgründer Ute Leube und Kurt L. Nübling. "Auch im Kreis der Preisträger wächst die Zahl der Unternehmen, die sich für einen schonenden Umgang mit der Natur einsetzen. Das gibt Anlass zur Hoffnung, dass sich nachhaltiges Denken und Handeln Schritt für Schritt durchsetzen - und das ist doch mal eine wirklich erfreuliche Nachricht", so Nübling. Erst vor Kurzem war PRIMAVERA auch für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019 nominiert worden. "Es ist für uns alle im Unternehmen eine große Freude, dass unser mehr als 30-jähriges konsequent nachhaltiges Engagement geschätzt wird", ergänzt Nübling.

UNTERNEHMEN

Für PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.

PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.

