Wintergrün macht Muskeln und Gelenke fit

Oy-Mittelberg (ots) - Nach dem diesjährigen heißen Sommer freuen sich viele Menschen darauf, beim Wandern, Radfahren oder Joggen im Herbst wieder aktiv die Natur zu genießen. Mit den neuen Muskel- und Gelenkwohl-Produkten sorgen die Aromatherapie-Experten von PRIMAVERA dabei für bestmögliche Beweglichkeit und eine schnelle Regeneration. Dafür haben sie die natürliche Kraft bewährter Heilpflanzen wie Arnika und Johanniskraut mit dem ätherischen Öl aus Wintergrün kombiniert, das Muskel- und Gelenkbeschwerden lindert. Weitere ausgesuchte ätherische Öle halten zusätzlich beweglich und verschaffen ein unbeschwertes Körpergefühl.

"Unsere 100 Prozent naturreinen Gesundheitsprodukte sollen sportliche, aber auch bewegungseingeschränkte Menschen dabei unterstützen, ihre aktive Zeit möglichst unbeschwert zu genießen", erklärt Ramona Klügl, Produktmanagerin beim Bio-Pionier PRIMAVERA. "Sie bringen Körper, Geist und Seele in ein gesundes Gleichgewicht und unterstützen die Regeneration des Körpers."

Leitpflanze der neuen Muskel- und Gelenkwohl-Produktreihe ist Wintergrün. Aus den Blättern des Heidekrautgewächses wird durch Wasserdampfdestillation ein ätherisches Öl gewonnen, dessen Hauptinhaltsstoff Methylsalicylat bei Muskelkater, Muskelzerrung und Muskelverspannung bewährt ist. Das gebrauchsfertige Muskelwohl Aktiv Öl bio enthält neben Wintergrün auch Arnika- und Johanniskrautöl. Beide Heilpflanzen sind für ihre wohltuende Wirkung bei Verspannungen und schmerzenden Gelenken bekannt. Naturreines ätherisches Pfefferöl bio unterstützt zusätzlich die Durchblutung der Haut, Wacholder bio wirkt anregend.

Das Muskelwohl Aktiv Öl eignet sich ideal für aromatherapeutische Kurzmassagen, um nach dem Sport schnell zu regenerieren. Dazu wird es auf die beanspruchten Körperpartien aufgetragen und mit sanftem Druck und kreisenden Bewegungen einmassiert. Ramona Klügl rät, das Muskelwohl Aktiv Öl direkt mit in die Dusche zu nehmen und zum Abschluss auf der nassen Haut einzuarbeiten: "Das Öl verbindet sich mit dem Wasser auf der Haut zu einer Spontanemulsion und zieht besonders schnell ein. Die Haut muss anschließend mit einem Handtuch nur noch trockengetupft werden."

Mit geballter Pflanzenpower mobil bleiben

"Die Gelenkwohl Akut Einreibung bio, das zweite Produkt unserer neuen Serie, ist speziell für Menschen konzipiert, die immer wieder Beschwerden haben und durch Schmerzen in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind", so Ramona Klügl. In der medizinisch-grün duftenden Einreibung wirken Johanniskrautöl und ätherisches Wintergrünöl lindernd, ätherisches Majoran- und Rosmarinöl stärken Muskeln und Gelenke und fördern, sanft einmassiert, die Durchblutung. Gleichzeitig pflegt und regeneriert Johanniskrautöl die Haut und belebt die Sinne. "Unsere Muskel- und Gelenkwohl-Produkte sind nicht nur gebrauchsfertig und einfach anwendbar, sondern haben auch einen tollen Doppeleffekt: Während Muskeln und Gelenke bei der Regeneration unterstützt werden, wird die Haut gleichzeitig mit 100 % naturreinen Ölen gepflegt", so Klügl.

Dabei müssen Freizeitsportler und Wanderer wegen des enthaltenen Johanniskrautöls auch bei Sonneneinstrahlung keine Bedenken haben. Entgegen bisheriger Warnungen gibt es nach aktueller Studienlage keine Hinweise auf eine erhöhte Lichtempfindlichkeit der Haut, wenn Johanniskrautöl als Körperöl äußerlich angewendet wird. Die bekannten Warnhinweise beziehen sich auf die orale Einnahme von Produkten, die Johanniskraut als getrocknete Pflanze enthalten. Allerdings sollten alle bei der sportlichen Aktivität der Sonne ausgesetzten Hautstellen natürlich mit UV-Filtern geschützt werden.

"Geheimtipp" Immortellenwasser als Wirkbooster

Warm-würzig duftendes Immortellenwasser bio gilt unter Sportlern bei blauen Flecken, leichten Prellungen und Muskelkater als schnelles "Erste-Hilfe-Spray". Seine abschwellende und lindernde Wirkung ist sofort spürbar. Ramona Klügl empfiehlt, schmerzende Gelenke vor der Anwendung der Gelenkwohl Akut Einreibung bio großzügig mit Immortellenwasser bio zu befeuchten. Die lindernden Eigenschaften des Pflanzenwassers verstärken die Wirkung der Einreibung und sorgen dafür, dass das Öl noch schneller einzieht.

UNTERNEHMEN

Für PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.

PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.

