DER PARFUMEUR

Constantin Television erweitert das PARFUM-Universum mit Crime-Drama im Auftrag von Netflix

München (ots)

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Constantin Television und Netflix wird weiter fortgesetzt. 2018 startete auf der Streaming-Plattform Netflix die Crime-Serie PERFUME, die auf einer Idee von Oliver Berben nach Motiven von Patrick Süskinds Roman "Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders" basiert. Nun produzieren Constantin Television und MOOVIE im Auftrag von Netflix den Spielfilm DER PARFUMEUR.

Die Regie bei DER PARFUMEUR übernimmt Nils Willbrandt, der auch gemeinsam mit Kim Zimmermann das Drehbuch verfasste. Als Darsteller sind u.a. Ludwig Simon, Emilia Schüle, Robert Finster, Sólveig Arnarsdóttir, Anne Müller und Cornelia Heyse dabei. Als Special Appearance hat August Diehl einen Gastauftritt. Produzentin ist Heike Voßler, Executive Producer ist Oliver Berben, Katharina Haase ist Producer. Die Dreharbeiten haben Mitte April 2021 begonnen und dauern voraussichtlich bis Mitte Juni diesen Jahres.

Oliver Berben, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Es ist großartig, das Universum um das wirklich einzigartige Buch "Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders" von Patrick Süskind weiter auszuarbeiten. Dass nun - nach der Verfilmung DAS PARFUM von Tom Tykwer und Bernd Eichinger sowie der ZDF/Netflix Serie PERFUME von Eva Kranenburg und Philipp Kadelbach - die nächste Reise mit DER PARFUMEUR, gemeinsam mit Niels Willbrandt und Kim Zimmermann, für Netflix entsteht, zeigt die Kraft und Inspiration, die von diesem Werk ausgeht und immer wieder viele Menschen fasziniert."

Das Crime-Drama ist als Spielfilm geplant nach Motiven von Patrick Süskinds Bestseller: Ist es möglich mit einem Duft die ganze Welt zu verändern? Ist Riechen eine Gabe oder ein Fluch, ein Sinn oder eine Sucht? Auf der getriebenen Suche nach der Essenz aller Dinge verschwimmen in dieser Geschichte schon bald alle Ebenen. Es verweben sich zeitliche und räumliche Strukturen. Und während der Geist hellwach ist, treibt ihn die Gier nach dem Parfum weiter an den Abgrund, denn die Dunkelheit ist so nah ...

DER PARFUMEUR ist eine Produktion der Constantin Television und MOOVIE für Netflix

