Wir Kinder vom Bahnhof Zoo: Erfolgsserie der Constantin Television startet weltweit, davon in 19 Ländern bei Amazon Prime Video

43 Jahre nachdem Christiane F.'s packende Biografie um die Kinder vom Bahnhof Zoo erstmals Deutschland aufrüttelte und auch international für großes Aufsehen sorgte, geht ihre Geschichte als moderne Interpretation erneut um die ganze Welt: Amazon Prime Video hat sich nach dem erfolgreichen Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz nun auch die Auswertungsrechte für weitere 19 Länder und Territorien gesichert und zeigt Wir Kinder vom Bahnhof Zoo unter anderem in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Grossbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Benelux.

Darüber hinaus ist die High End-Serienadaption der Constantin Television und Amazon Studios unter anderem auch bei Viaplay (Skandinavien), HBO Europe, More TV (Russland) und bluTV (Türkei) sowie Südkorea abrufbar.

Oliver Berben, stellvertretender Vorstandsvorsitzender Constantin Film und Produzent der Serie: "Mit großer Freude dürfen wir Wir Kinder vom Bahnhof Zoo nach dem überwältigenden Erfolg in Deutschland, Österreich und der Schweiz jetzt auf die Reise um den Globus schicken. Wir sind überglücklich und dankbar für die unzähligen Reaktionen des Publikums und der Presse und hoffen, dass die Serie die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt berühren wird."

In Deutschland ist Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, basierend auf dem VOD Rating von Goldmedia, seit dem Launch am 19. Februar die erfolgreichste deutschsprachige Streaming-Serie und kann sich konstant in den Top 10 der meistgesehenen Titel aller gängigen Streaminganbieter halten. Laut Mitteilung von Goldmedia VOD-Ratings.com, das Zuschauerzahlen für den deutschen Pay-VOD-Markt ermittelt, gab es seit Beginn der Reichweitenmessung keine andere nationale Produktion, die schneller in die Charts einstieg. Die Serie erzielte allein im Auswertungszeitraum (19.02. bis 02.03.2021) eine Bruttoreichweite von 5,73 Millionen Views, mit einer Co-Viewing Reichweite von 9,8 Millionen Views.

Über Wir Kinder vom Bahnhof Zoo:

Ihre Geschichte ist weltberühmt, ihr Schicksal prägte eine ganze Generation: Die Serienadaption Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Constantin Television und Amazon Studios erzählt in acht Folgen die Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique vom Bahnhof Zoo als moderne Interpretation des weltbekannten Bestsellers.

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo folgt sechs Jugendlichen, die kompromisslos für ihren Traum von Glück und Freiheit kämpfen und dabei alle Probleme mit Eltern, Lehrern und anderen Spießern hinter sich lassen wollen. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi), Axel (Jeremias Meyer) und Michi (Bruno Alexander) stürzen sich in die berauschenden Nächte Berlins, ohne Einschränkungen und Regeln, und feiern das Leben, die Liebe und die Versuchung - bis sie erkennen müssen, dass dieser Rausch nicht nur ihre Freundschaft zerstören wird, sondern sie in den Abgrund treiben kann.

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist ein bildgewaltiges Coming Of Age-Epos, das ein ebenso provokatives, kontroverses wie eindrückliches Bild der Berliner Drogen- und Clubszene zeichnet.

Produziert wurde Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Oliver Berben (Parfum, Schuld I-III, Das Unwort, Gott von Ferdinand von Schirach) und Sophie von Uslar (Operation Zucker I-II, Mitten in Deutschand: NSU, Tannbach - Schicksal eines Dorfes). Annette Hess (Weissensee, Ku'damm 56/59) ist Head-Autorin und Creative Producerin der Serie, Regie führt Philipp Kadelbach (Parfum, SS-GB, Unsere Mütter, unsere Väter), der ebenfalls Creative Producer ist. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist eine internationale Co-Produktion zwischen Constantin Television und Amazon. Als Co-Produzenten beteiligt sind Wilma Film (Tschechien) und Cattleya (Italien). Weltvertriebspartner ist Fremantle. Gefördert wurde Wir Kinder vom Bahnhof Zoo vom Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), Filmfernsehfonds Bayern (FFF), Creative Europe - Media Programme der Europäischen Union, German Motion Picture Fund (GMPF) und dem Filmanreizprogramm des Tschechischen Staatsfonds der Kinematographie.

