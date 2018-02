Constantin Television und Eva Kranenburg vereinbaren exklusive Zusammenarbeit

München (ots) - Die Constantin Television und Drehbuchautorin Eva Kranenburg haben eine exklusive Zusammenarbeit für die nächsten drei Jahre vereinbart. Die Absolventin der 25. HFF Drehbuchwerkstatt (Jahrgang 2013/14) wird für die Constantin Television sowohl Serien- als auch Filmprojekte entwickeln.

Für die sechsteilige Crime-Serie "Parfum", eine Co-Produktion von Constantin Film und ZDFneo, schrieb Eva Kranenburg bereits die Drehbücher. Die Erstausstrahlung von "Parfum" auf ZDFneo ist im Herbst 2018 geplant. Zeitgleich dazu startet weltweit außerhalb der deutschsprachigen Territorien "Parfum" auf Netflix.

Eva Kranenburg: "In der Arbeit mit den Produzenten von Constantin habe ich als Autorin völlige Freiheit erfahren. Das ist nicht selbstverständlich in diesem Bereich. Doch die Phantasie darf man nicht an der kurzen Leine halten, wenn sie fliegen soll. Ich freue mich auf drei weitere beflügelnde Jahre!"

Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment und digitale Medien der Constantin: "Eva Kranenburg ist eine absolute Ausnahmeerscheinung in der Autorenwelt. Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft in diesem Bereich mit ihr zu gestalten. Dieser Schritt zeigt auch den Stellenwert von Autoren für die Constantin Film in der zukünftigen Ausrichtung des Konzerns im kreativen Bereich."

2015 erhielt Eva Kranenburg den Tankred Dorst-Drehbuchpreis für ihr Drehbuch "Die denkwürdigen Erlebnisse meines Vaters". Die Jury zeigte sich in ihrer Begründung "beeindruckt von der Originalität der Geschichte in einem Genre, das hierzulande in Vergessenheit geraten ist."

Über Constantin Television

Die Constantin Television wurde 2006 als Konzerntochter der Constantin Film AG gegründet. Sie bündelt im Bereich TV, Entertainment und digitale Medien die Entwicklung und Herstellung aller nationalen und internationalen Produktionen der Unternehmensgruppe, für die keine Kinoauswertung vorgesehen ist.

Zu den jüngsten Erfolgen zählen das vielfach ausgezeichnete TV-Event "Terror - Ihr Urteil" (2016) sowie die zweite Staffel "Schuld" nach Ferdinand von Schirach (2017). Aktuell werden unter dem Dach der Constantin Television unter anderem "Dahoam is Dahoam", "Die Protokollantin" und "Parfum" produziert. International erfolgreich ist der Unternehmensbereich der Constantin Television auch mit der TV-Serie "Shadowhunters".

