ZEISS und DXC bekräftigen Partnerschaft - Vertrag bis 2030 verlängert

Böblingen (ots)

DXC unterstützt ZEISS im 24/7 Betrieb

KI-Nutzung vorantreiben

ZEISS, ein weltweit führendes Unternehmen in der Optik- und Optoelektronikbranche, und DXC Technology (NYSE: DXC), ein weltweit tätiges Fortune-500-Technologieunternehmen, bekräftigen ihre strategische Partnerschaft mit einer Vertragsverlängerung bis 2030. Im Rahmen der bereits seit zwanzig Jahren laufenden Kooperation unterstützt DXC Technology die Partner von ZEISS mit umfassenden Dienstleistungen für das Anwendungsmanagement. Dieser Support stellt den Betrieb einer stabilen IT-Plattform sicher, die ZEISS als Grundlage für die digitale Transformation und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle nutzt. Der verstärkte Einsatz von KI bestimmt die künftige Agenda.

"Wir führen mit DXC Technology eine strategische Partnerschaft auf Augenhöhe - die gemeinsame Arbeit erleben wir als vertrauensvoll und sehen uns in guten Händen", sagt Carsten Trapp, CIO von ZEISS. "Die Digitalisierungsprojekte machen es möglich, unsere IT-Infrastruktur fortlaufend zu optimieren und gleichzeitig innovative digitale Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden weltweit zugutekommen. Die stabile IT-Plattform ist für uns eine unverzichtbare Basis, um an der Spitze einer sich ständig weiterentwickelnden technologischen Innovation zu stehen und zu bleiben."

Externe Erledigung im Tagesgeschäft

DXC Technology betreut die ZEISS-Systeme mit fast 100 Mitarbeitern rund um die Uhr. "Wir haben im Managed Services für ZEISS eine ausgezeichnete Erfolgsquote erreicht", sagt Bernd Elsässer, ZEISS-Client Partner und Industrie Direktor Manufacturing bei DXC. "Von 100 eingehenden Tickets werden bereits über 95% von unserem Team erledigt. Nur die verbleibenden wenigen Tickets gehen in den Third-Level-Support der ZEISS-Kollegen." Die Teams von DXC und ZEISS arbeiten dabei im Tagesgeschäft eng zusammen. So lässt sich ein reibungsloser Ablauf im Servicegeschäft gewährleisten. Die Kunden von ZEISS erhalten so das bestmögliche Kundenerlebnis: Aufträge werden umgehend bearbeitet und zeitnah verschickt.

ZEISS mit DXC Technology auf Wachstumskurs

ZEISS ist in den letzten Jahren enorm gewachsen und hat zahlreiche Unternehmen in verschiedenen Bereichen übernommen. Derzeit arbeiten weltweit 44.000 Mitarbeiter für das Unternehmen in rund 50 Ländern. Verschiedene Tochtergesellschaften befassen sich mit Technologien aus den Bereichen Feinmechanik und Optik. DXC bietet sein Fachwissen und seine Fähigkeiten an, um unternehmenskritische Systeme für Unternehmen sicher zu betreiben und seine Kunden bei Transformations- und Innovationsprojekten zu unterstützen.

"Wir freuen uns über die seit zwei Jahrzehnten bestehende Partnerschaft mit ZEISS, die mit der Vertragsverlängerung bis 2030 ihre erfolgreiche Zusammenarbeit bestätigt. Die gemeinsamen Erfahrungen sind eine wichtige Basis, um Geschäftsprozesse zuverlässig abzusichern und so neue Geschäftsmodelle mit dem Einsatz neuer Technologien zu entwickeln", sagt Bernd Elsässer.

VIDEO: DXC Technology und ZEISS: https://ots.de/Wfbbjj

Über ZEISS

ZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen und optoelektronischen Industrie. In den vier Sparten Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology und Consumer Markets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von 10 Milliarden Euro (30. September 2023).

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit über öffentliche, private und hybride Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services zu implementieren, um neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis zu setzen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen, unter DXC.com.

