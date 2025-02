McArthurGlen Designer Outlets

Dress To Be You: McArthurGlen feiert Mode, Individualität und Selbstentfaltung

Neuer Kampagnen-Launch mit Dawid Tomaszewski und exklusivem Hoodie als Fashion-Statement

Heute, am 18. Februar 2025, fällt der offizielle Startschuss für "Dress To Be You"! Die McArthurGlen Designer Outlets in Deutschland, Österreich und den Niederlanden laden Modefans dazu ein, ihre Individualität selbstbewusst zu zeigen. Highlight der Kampagne ist ein exklusiver, limitierter Hoodie des gefeierten Designers Dawid Tomaszewski. Ein Fashion-Statement, das inspiriert, ermutigt und zelebriert, was Mode ausmacht: Selbstbewusstsein, Vielfalt und kreative Freiheit. Die Message? Sei mutig. Sei echt. Sei du selbst!

Mode als Ausdruck von Persönlichkeit

Mode ist viel mehr als nur Kleidung - sie ist ein Spiegel unserer inneren Welt, unserer Überzeugungen und unseres einzigartigen Charakters. Mit "Dress To Be You" möchte McArthurGlen Menschen dazu ermutigen, ihren individuellen Stil selbstbewusst und authentisch zu leben. Die #DTBY Kampagne betont die zentrale Bedeutung von Mode als Ausdruck der Persönlichkeit und zielt darauf ab, die Kreativität und Freiheit zu feiern, sich so zeigen zu können, wie man ist. Als führender Betreiber von 23 Designer Outlets in Europa und einem Center in Kanada bietet McArthurGlen die perfekte Plattform, die das Shoppingerlebnis mit einer breiten Auswahl an Fashion- und Lifestyle-Marken verbindet und Raum für Persönlichkeit lässt."

In einer Welt, die zunehmend vielfältiger wird, spielt Mode eine zentrale Rolle, um zu zeigen, wer wir wirklich sind. Unsere Designer Outlets bieten dafür die ideale Bühne - mit einer beeindruckenden Auswahl an Marken, die es jedem ermöglicht, seinen eigenen Stil zu finden und auszudrücken", erklärt Petr Proy, Managing Director Germany & Austria von McArthurGlen.

"Dress To Be You" ist eine Hommage an die Kraft der Individualität. Jeder Mensch bringt etwas Einzigartiges mit und diese Einzigartigkeit spiegelt sich in der Mode wider. Ob minimalistisch, extravagant oder sportlich - jeder Stil wird als Ausdruck der Persönlichkeit willkommen geheißen und gefeiert.

Exklusive Zusammenarbeit mit Designer Dawid Tomaszewski

Für die "Dress To Be You"-Initiative hat McArthurGlen erneut den renommierten Designer Dawid Tomaszewski gewonnen. Gemeinsam wurde eine limitierte Hoodie-Kreation entworfen, die die Kernbotschaft der Initiative - Authentizität, Stärke und der Mut, man selbst zu sein - auf den Punkt bringt. Die Zusammenarbeit ist das jüngste Kapitel einer langjährigen Partnerschaft, die bereits durch gemeinsame Projekte zur Berlin Fashion Week, Personal Stylings oder Pop-up Stores in den Outlets geprägt wurde.

"Von Anfang an war ich von der Idee begeistert", erklärt Dawid Tomaszewski. "Die Werte, die hinter "Dress To Be You" stehen, passen perfekt zu meinem eigenen Credo. Meine Mode soll Menschen dazu ermutigen, sich frei und ohne Grenzen auszudrücken." Bekannt für seine extravaganten Designs, hat Tomaszewski seine kreative Vision in das Projekt eingebracht und ein Kleidungsstück geschaffen, dass gleichermaßen modisch und inspirierend ist und die Botschaft von #DressToBeYou in die Welt hinausträgt. "Mode ist für mich mehr als nur Kleidung - sie ist ein kreatives Ausdrucksmittel, das es den Menschen ermöglicht, ihre Identität sichtbar zu machen. Der Hoodie, den wir entworfen haben, steht für diese Freiheit und ermutigt die Träger, sich selbst treu zu bleiben."

Die limitierte Hoodie-Edition ist in zwei kontrastreichen Farben erhältlich: ein elegantes Demure Beige und ein kraftvolles Rot. Die Rückseite der Hoodies ziert das Motto "Dress To Be You" in kunstvoller Stickarbeit. Beim Hoodie in Soft Beige strahlt die Stickerei in einem warmen Rostorange, während der Hoodie in Signal Red mit leuchtenden pink- und lilafarbenen Akzenten besticht. Die raffinierten Details machen den Hoodie zu einem perfekten Allround-Styling-Piece, das hochwertige Materialien und unverwechselbares Design vereint - vielseitig, ausdrucksstark und zu jeder Gelegenheit tragbar.

Verkaufspreis: 99,00 Euro

Die Hoodies sind ab heute exklusiv und in begrenzter Stückzahl im Online-Shop von Dawid Tomaszewski erhältlich.

Digitale Kunst trifft auf Mode

Um die kreative Vision von "Dress To Be You" visuell zu unterstreichen, hat McArthurGlen den 3D- und VFX-Künstler Marc Kurzynski (@thatkidmjk) ins Boot geholt. Seine Arbeiten, die international große Anerkennung finden, bringen eine besondere digitale Ästhetik in die Kampagne. In den Kampagnenmotiven werden überdimensionale, genderneutrale Charaktere gezeigt, die die Hoodies in den McArthurGlen Designer Outlets lebendig werden lassen. Diese visuelle Inszenierung schafft eine faszinierende Verbindung zwischen digitaler Kunst und realer Mode, wodurch die zentrale Botschaft der Initiative auf eine neue Ebene gehoben wird.

Diversität im Mittelpunkt von EVOLVE

Diversität ist ein wesentlicher Bestandteil der Initiative "Dress To Be You" und fügt sich harmonisch in McArthurGlens EVOLVE-Programm ein, das unter anderem darauf abzielt, einen positiven Einfluss auf die Regionen zu nehmen, in denen die jeweiligen Center zu finden sind.

Die Zukunft von "Dress To Be You"

Bereits im Herbst 2023 startete die #DTBY Initiative in den McArthurGlen Designer Outlets in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Content Creators entstanden inspirierende Social Media Inhalte, die verschiedene Persönlichkeiten der Community in den Designer Outlets widerspiegelten. Auch über den Februar 2025 hinaus wird "Dress To Be You" als zentrale Kreative-Kampagne von McArthurGlen fortgeführt. Geplant sind zahlreiche Aktivitäten, Kooperationen mit Influencern und Community-Aktionen, die die Kernbotschaft von #DressToBeYou fortwährend stärken und verbreiten. So entwickelt sich ein dynamisches Projekt, das alle Generationen gleichermaßen dazu inspiriert, Mode als kraftvolles Mittel des Selbstausdrucks zu nutzen und zu feiern.

Weitere Informationen zur Initiative, den limitierten Hoodies sowie EVOLVE finden Sie auf den Webseiten der teilnehmenden McArthurGlen Designer Outlets.

Entsprechendes Pressematerial können Sie hier downloaden, das VFX-Video in Zusammenarbeit mit @thatkidmjk zum Kampagnenlaunch finden Sie hier.

