Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Mobilize Financial Services gehört zu Deutschlands vertrauenswürdigsten Unternehmen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

In der aktuellen Studie des F.A.Z.-Instituts "Deutschlands vertrauenswürdigste Unternehmen 2024" ist Mobilize Financial Services Branchensieger bei den Autobanken geworden.

Die Studie des F.A.Z.-Instituts wurde zwei Jahre lang bis zum 30. Juni 2024 durchgeführt. Dabei wurden rund 25 Millionen Nennungen im Internet zu 13.000 Unternehmen mittels der Methode des Social Listenings untersucht. Relevante Kategorien waren bei dieser Studie die Kategorien Vertrauen, Management, Arbeitgeber, Wirtschaftlichkeit, Produkt, Service und Nachhaltigkeit.

Jean-Louis Labauge, Generaldirektor Mobilize Financial Services Deutschland: "Über diese Auszeichnung haben wir uns sehr gefreut! Wir sind sehr stolz, dass Mobilize Financial Services zu Deutschlands vertrauenswürdigsten Unternehmen gehört. Denn Vertrauen entsteht nicht von heute auf morgen, sondern durch viele positive Erfahrungen mit einem Unternehmen und seinen Produkten über eine lange Zeit hinweg. Bei unserer Kundschaft möchten wir uns sehr herzlich für dieses große Vertrauen bedanken, das sie Mobilize Financial Services schenken."

Über Mobilize Financial Services

Mobilize Financial Services ist eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Die Automobilbank bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

Webseiten

www.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.de

Original-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell