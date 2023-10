Forum Bildung auf der Frankfurter Buchmesse 2023: Diskussionen, Gespräche und Vorträge rund ums Lehren und Lernen

Frankfurt am Main (ots) - Am 9. September 2023 findet in der StadtHalle Rostock der Lehrkräfte-Kongress "Norddeutscher Lehrertag" statt. Nach der Eröffnungsveranstaltung mit Bildungsministerin Oldenburg warten auf die Teilnehmer/-innen mehr als 35 Vorträge und Produktpräsentationen. Die Eröffnungsveranstaltung ...

mehr