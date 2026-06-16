Aras Software GmbH

Magic Quadrant 2026: Gartner stuft Aras als Leader für PLM-Software in der Fertigungsindustrie ein

München (ots)

Hersteller stehen vor der Herausforderung, immer komplexere Produkte, globale Lieferketten und wachsende Datenmengen zu beherrschen. Vor diesem Hintergrund wurde Aras, ein führender Anbieter von Digital-Thread-Lösungen für Product Lifecycle Management (PLM) und Engineering-KI, im aktuellen Gartner® Magic Quadrant(TM) 2026 für PLM-Software in der Fertigungsindustrie als Leader eingestuft.

Nach Einschätzung von Aras befindet sich der PLM-Markt derzeit in einem grundlegenden Wandel. Unternehmen müssen immer komplexere Produkte entwickeln, sich schnell verändernde Anforderungen berücksichtigen und Informationen aus unterschiedlichen Systemen und Fachbereichen zusammenführen. Deshalb suchen viele Unternehmen heute nach Lösungen, die über die reine Verwaltung von Produktdaten hinausgehen und Produktinformationen vernetzen, Lifecycle Intelligence ermöglichen sowie die nächste Generation von Engineering-KI unterstützen.

Laut Gartner "entwickelt sich der Markt für Product Lifecycle Management von traditionellen Systemen, die primär Produktdaten mit begrenzten Erweiterungsmöglichkeiten verwalten, hin zu Plattformen, die aktiv Entscheidungen und Geschäftsergebnisse unterstützen."

"PLM tritt in eine neue Ära ein", sagt Leon Lauritsen, CEO von Aras. "Die nächste Generation von PLM wird nicht allein daran gemessen werden, wie gut ein System Produktdaten verwaltet. Entscheidend wird sein, wie zuverlässig Zusammenhänge, Nachverfolgbarkeit und Kontext erhalten bleiben, um fundierte Entscheidungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu ermöglichen. Wenn Unternehmen KI verstärkt in der Produktentwicklung einsetzen, hängt der Erfolg davon ab, ob diese innerhalb klarer Governance-Strukturen sowie mit Lifecycle-Bezug und Nachvollziehbarkeit genutzt werden kann."

Aras Innovator basiert auf einer offenen, modellgetriebenen Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Datenmodelle, Beziehungen, Workflows und Anwendungen flexibel an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen. Aras hilft Herstellern dabei, Produktdaten über heterogene Unternehmenslandschaften hinweg zu vernetzen, den Kontext von Produktinformationen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu erhalten und KI-gestützte Prozesse kontrolliert und nachvollziehbar umzusetzen - ohne bestehende Systeme vollständig ersetzen zu müssen.

Weitere Informationen sowie den Gartner Magic Quadrant 2026 für PLM-Software in der Fertigungsindustrie finden Interessierte auf der Website von Aras.

Über den Gartner Magic Quadrant 2026

Gartner, Magic Quadrant for PLM Software in Discrete Manufacturing Industries, Sudip Pattanayak, Marc Halpern, Brady Barnes und Rajan Saini, 9. Juni 2026.

Gartner unterstützt keine der in seinen Veröffentlichungen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner spiegeln die Einschätzungen der Forschungs- und Beratungseinheit von Gartner wider und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner schließt ausdrücklich jegliche Gewährleistung, ausdrücklich oder stillschweigend, in Bezug auf diese Veröffentlichung aus, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

Über Aras

Aras bietet eine Digital-Thread-Plattform für Product Lifecycle Management und Engineering-KI. Aufbauend auf einer KI-nativen Low-Code-Architektur ermöglicht Aras die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen. Das Unternehmen verbindet Teams über Disziplinen und Funktionen hinweg mit geschäftskritischen Produktdaten und agentischer KI über den gesamten Produktlebenszyklus und die erweiterte Wertschöpfungskette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube, X, Facebook und LinkedIn.

Original-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuell