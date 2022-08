British American Tobacco (Germany) GmbH

BAT Germany führt neue Einweg-E-Zigarette "Vuse Go" ein, um Transformation voranzutreiben

Hamburg (ots)

Produktformat von Vuse Go bietet bequemen Umstieg auf im Vergleich zu Zigaretten risikoreduzierte* Alternativen

BAT hat klaren Unternehmenszweck definiert: A Better Tomorrow(TM) aufbauen, indem die gesundheitlichen Folgen des Geschäfts minimiert werden.

Anzahl Verbraucher nicht brennbarer BAT Produkte weltweit überschreitet 20 Millionen Marke

Angesichts des großen Erfolgs von Vuse Go in Großbritannien wird BAT Germany dasselbe Modell mit der identischen innovativen Technologie Anfang Oktober 2022 in Deutschland auf den Markt bringen.

Vuse Go ist die neue Produktreihe von BAT für Dampfer. Es handelt sich um eine vorgefüllte Einweg-E-Zigarette im Taschenformat. Mit diesem Gerät bieten wir erwachsenen Nikotinkonsumenten und Rauchern, die einen Umstieg in Betracht ziehen, ein praktisches Produkt. Nach unserer Ansicht kann es Rauchern dabei helfen, auf eine im Vergleich zu Zigaretten risikoreduzierte* Alternative zu Zigaretten umzusteigen. Zugleich bietet es erwachsenen Nikotinkonsumenten eine bequeme Möglichkeit, die Marke Vuse, die einzelnen Produkte und das Angebot an Aromen zu erkunden.

Vuse Go wird mit unserem Vuse Rücknahmeprogramm eingeführt werden, so dass der Verbraucher das Produkt nach Gebrauch einer verantwortungsvollen Entsorgung zuführen kann. Wie alle Vuse Produkte erfüllt auch Vuse Go unseren erweiterten Jugendschutzanforderungen. Dazu wird "18+" prominent auf der Packungsvorderseite und in allen Kommunikationsmitteln platziert werden. Das Vuse Go Sortiment wird in fünf Aromen sowie mit einer Farbgestaltung, die speziell erwachsene Verbraucher anspricht, angeboten werden.

"Die Markteinführung von Vuse Go, unserer neuen E-Zigarette im praktischen Produktformat, ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg hin zu einem Konsumgüterunternehmen, das sich über die Erfüllung von Verbraucherbedürfnissen statt über den bloßen Verkauf von Produkten definiert", kommentiert Gökhan Bilgic, Area Director Central Europe North. Und Andreas Thoma, Commercial Director Germany, ergänzt: "Die Einführung von Vuse Go wird nicht nur unsere Marktposition in der Dampf-Kategorie weiter ausbauen, sondern auch einen weiteren wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Risiken für Raucher leisten."

Vuse ist eine führende E-Zigarettenmarke im deutschen Markt. Die ursprünglich unter dem Namen Vype vertriebene Marke ist seit 2015 in Deutschland erhältlich. Vuse steht für fortschrittliche Technologie, Innovation und Benutzerfreundlichkeit. Das derzeitige Portfolio besteht aus zwei geschlossenen E-Zigaretten-Systemen mit austauschbaren Caps (Vuse ePen und Vuse ePod) sowie einem offenen System mit nachfüllbaren eLiquids (Vuse eTank Mini). Vuse eLiquids werden mit verschiedenen Aromen mit oder ohne Nikotin angeboten.

BAT hat einen klaren Unternehmenszweck definiert: eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow(TM), aufzubauen, indem die gesundheitlichen Folgen des Geschäfts minimiert werden. Dafür entwickelt das Unternehmen eine große Auswahl an risikoreduzierten* Produkten, die den sich wandelnden Bedürfnissen und Vorlieben der erwachsenen Verbraucher Rechnung tragen, die ohne diese Produkte weiter zur Zigarette greifen würden. BAT hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, mit seinen nicht brennbaren Produkten bis 2030 50 Millionen Verbraucher anzusprechen, und das Tempo, mit dem erwachsene Raucher auf diese Alternativen umsteigen, nimmt weiter Fahrt auf: In der ersten Hälfte des Jahres 2022 überstieg die Anzahl der Konsumenten von nicht brennbaren BAT Produkten weltweit die Marke von 20 Millionen.

Risikoreduzierung für Raucher (Tobacco Harm Reduction, kurz THR) zielt darauf ab, die negativen gesundheitlichen Folgen des Rauchens zu verringern. Dabei werden Raucher, die andernfalls weiter rauchen würden, zum vollständigen Umstieg auf alternative Produkte mit reduziertem Risiko* ermuntert. Diese Produkte enthalten zwar Nikotin, kommen aber ohne das Verbrennen von Tabak aus, was den Großteil der mit herkömmlichen Zigaretten verbundenen Risiken mit sich bringt.

Über die BAT Gruppe

BAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen mit dem Unternehmenszweck, eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow(TM), aufzubauen, indem es die gesundheitlichen Folgen seines Geschäfts minimiert, und zwar dadurch, dass es seinen Verbrauchern eine größere Auswahl an genussvollen und risikoreduzierten Produkten anbietet.

Das Unternehmen bleibt nach wie vor bei der klaren Aussage, dass brennbare Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen nicht anzufangen bzw. es aufzugeben. BAT bestärkt diejenigen, die sonst weiterrauchen würden, darin, vollständig auf wissenschaftlich fundierte risikoreduzierte Alternativen* umzusteigen. Um dies zu erreichen, befindet sich BAT auf einem Weg der Transformation hin zu einem wahrhaft verbraucherorientierten Multi-Category-Konsumgüterunternehmen.

Das ehrgeizige Ziel von BAT ist, dass bis 2030 weltweit 50 Millionen Verbraucher seine nicht brennbaren Produkte konsumieren und das Unternehmen weltweit bis 2025 einen Umsatz in Höhe von 5 Milliarden GBP in den neuen Kategorien erzielt. BAT hat sich anspruchsvolle ESG-Ziele (Environment, Social, Governance/Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) gesetzt, zum Beispiel bis 2030 Klimaneutralität für Scope 1 und 2 zu erreichen, bis 2025 unnötigen Einwegkunststoff abzuschaffen sowie sämtliche Plastikverpackungen wiederverwertbar, recyclingfähig oder kompostierbar zu machen.

BAT beschäftigt mehr als 52.000 Menschen und ist in über 175 Ländern tätig. Die BAT Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von 25,68 Milliarden GBP und einen operativen Gewinn von 10,2 Milliarden GBP.

Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken, einer wachsenden Auswahl risikoreduzierter* Tabak- und Nikotinprodukte der neuen Kategorien sowie herkömmlichen nicht brennbaren Tabakprodukten. Dazu zählen Dampfprodukte, Tabakerhitzer und moderne Produkte zum oralen Gebrauch, darunter tabaklose Nikotin-Pouches, sowie traditionelle Produkte zum oralen Gebrauch wie etwa Snus und Kautabak. Aktuell nutzen weltweit 20,4 Millionen Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte.

*Auf Basis belastbarer Erkenntnisse und der Annahme, dass das Zigarettenrauchen vollständig aufgegeben wurde. Diese Produkte machen abhängig und sind nicht risikofrei.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich "zukunftsgerichtete" Aussagen gemäß US Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Derartige Aussagen werden häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie "annehmen", "vorhersehen", "könnte", "vielleicht", "würde", "sollte", "beabsichtigen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "wird", "erwarten", "schätzen", "projizieren", "positioniert", "Strategie", "Ausblick", "Ziel" und ähnlichen Ausdrücken getroffen. Sie enthalten Aussagen zu unseren Zielen bezüglich unserer Kunden, zu unseren Umsatzzielen der neuen Kategorien und zu unseren ESG-Zielen.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Annahmen, die Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen. Es ist anzunehmen, dass die in dieser Mitteilung geäußerten Erwartungen begründet sind, jedoch können sie von einer Vielzahl von Variablen beeinflusst werden, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse substanziell von den derzeit erwarteten unterscheiden könnten. Ein Überblick über die Gründe, warum die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen sich wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen mitgeteilten oder angedeuteten Erwartungen unterscheiden können, sind in den Informationen unter den Überschriften "Forward-looking statements" und "Group Principal Risks" im Geschäftsbericht von 2021 und im Formular 20-F von British American Tobacco p.l.c. (BAT) zu finden.

Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Faktoren sind in den Meldungen von BAT an die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zu finden, darunter der Geschäftsbericht in Formular 20-F sowie die Lageberichte in Formular 6-K, die kostenlos von der Website der SEC ( www.sec.gov) heruntergeladen werden können, und auch in den Geschäftsberichten von BAT, die kostenlos von der Website von British American Tobacco ( www.bat.com) heruntergeladen werden können.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf den künftigen Wertverlauf; Personen, die Beratung benötigen, sollten einen unabhängigen Finanzberater aufsuchen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln den Wissensstand und die Informationen wider, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Mitteilung verfügbar sind, und BAT übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder abzuändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Original-Content von: British American Tobacco (Germany) GmbH, übermittelt durch news aktuell