Neues Smartphone für Menschen mit Behinderung soll den Alltag erleichtern

Bonn (ots)

Menschen, die mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen leben, haben im Alltag oft mit vielerlei Problemen zu kämpfen. Moderne Technik kann diesen Menschen, aber ebenso deren Angehörigen oder Betreuern, eine große Hilfe sein - wenn Sie denn einfach und intuitiv bedienbar ist. Das EinfachFon Plus ist ein spezielles Smartphone für Menschen mit Behinderung, das individuell an Art und Grad der Einschränkung angepasst werden kann.

Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung wird jedes Jahr am 3. Dezember begangen. Rund 13 % der Menschen in Deutschland haben eine amtlich anerkannte Behinderung, schätzungsweise 15,6 % eine Beeinträchtigung (Quelle: RKI). Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen sind eine äußerst heterogene Gruppe, in der ganz unterschiedliche gesundheitliche Situationen und Bedarfe existieren. In der Praxis zeigt sich: Ein Handy oder Smartphone kann für viele dieser Menschen nicht nur konkrete Hilfe leisten, sondern ist gleichzeitig ein Baustein zu Teilhabe und Inklusion.

Normale Smartphones untauglich

Herkömmliche Mobiltelefone sind hier in der Regel ungeeignet, da sie den speziellen Anforderungen der Nutzergruppe kaum Rechnung tragen und viel zu kompliziert in Handhabung und Bedienung sind.

Das neue EinfachFon Plus ( https://www.einfachfon.de/plus/) ist ein spezielles Handy für Menschen mit Behinderung. Es ist reduziert auf die wesentlichsten Funktionen und kann für den jeweiligen Nutzer weiter individuell angepasst werden. Es kann bspw. im Funktionsumfang so weit reduziert werden, dass auf dem Bildschirm nur noch Bilder von einzelnen Personen zu sehen sind, die dann per Antippen angerufen werden. Je nach Grad der Beeinträchtigung kann über die Eltern / die Betreuer genau eingestellt werden, welchen Funktionsumfang der Nutzer auf dem Smartphone sieht und nutzen kann.

Eignung für unterschiedliche Einschränkungen

"Vor vielen Jahren haben wir mit dem EinfachFon eins der inzwischen beliebtesten Seniorenhandys auf den Markt gebracht", erklärt EinfachFon-Gründer Henrik Wolter. "Zwischenzeitlich sind zahlreiche Betreuer und Angehörige von Menschen mit Behinderung an uns herangetreten auf der Suche nach einem Smartphone für von ihnen betreute Personen. Wir haben die Herausforderung angenommen und ein genau für diese Zielgruppe passendes Handy entwickelt."

Das EinfachFon Plus eignet sich bspw. für Menschen mit Beeinträchtigungen beim Sehen oder Hören, ebenso für Menschen mit Sprachstörung oder celebraler Bewegungsstörung. Auch für Menschen mit geistigen Einschränkungen oder sonstigen verminderten kognitiven Fähigkeiten kann es praktische Hilfestellung bieten.

"Mit dem EinfachFon Plus erhalten nicht nur die NutzerInnen selbst Unterstützung für den Alltag, auch für Angehörige und Betreuer kann der Einsatz des Handys eine große Erleichterung bedeuten. Dafür erfahren wir unglaublich viel Dankbarkeit aus der Kundschaft", freut sich Henrik Wolter von EinfachFon.

Original-Content von: EinfachFon, übermittelt durch news aktuell